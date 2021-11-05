Зі злоякісною пухлиною в мозку доводиться боротись 3-річному Давиду

Родина просить про фінансову допомогу.

Трирічний Давид вже переніс дві операції з видалення злоякісної пухлини в головного мозку, але це лише початок боротьби дитини, і зараз батьки збирають кошти, щоб продовжити лікування.

Українські медики, коли виявили утворення у дитини, вважали його неоперабельним, такої ж думки були і лікарі в Ізраїлі, куди звернулись рідні хлопчика, але ось лікарі Туреччини вирішили ризикнути і прооперувати малюка, щоб якщо не повністю, то частково забрати утворення. І їм це вдалося.

«В Анталії нам операції зробили успішно. Дитина жива, ходить, вже непогано відновилася і готується до початку радіотерапії і хімії. Починаємо цього тижня, лскільки лікар сказав, що, щоб уникнути рецидиву, зволікати не можна. У клініці погодилися розпочати без 100% оплати, але терміни дуже тиснуть», – розповідає мама хлопчика.

У сім'ї Давида 4 дітей, він третій, тож мамі хлопчика довелося їхати із ним і з найменшою донечкою. Та жінка готова, що їй доведеться нелегко в чужій країні з двома маленькими дітками, але ось фінансово впоратись у них самостійно не вдається.

«Клініка виставила рахунок на лікування – 30 000$. Нам допомогли два фонди, дали фіксовані суми, загалом трохи більше 21000$, а на операції ми збирали по своїх, але там уже другий місяць, збір дуже слабко рухається. Зараз теж продовжуємо збори в соцмережах, але вони сильно впали... Загалом нам для нашого лікування не вистачає менше 3000 доларів. Тому звертаюся до вас з величезним проханням та надією, що допоможете закрити нашу суму в рахунку», – каже мама малюка.

Реквізити для допомоги:

Монобанк:

5375 4115 0081 3550



ПриватБанк:

4149 4390 1429 9006

Юзько Тетяна Миколаївна

http://david-zholgozhitel.tilda.ws/

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