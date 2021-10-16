Златославі потрібна ваша допомога, щоб пройти операцію

Також дитині знадобиться подальша реабілітація.

Златослава Голодна народилася передчасно на 27 тижні вагітності і це дало свої негативні наслідки, у дитини діагноз - ДЦП, спастична диплегія.

«Злата перші 10 днів самостійно не дихала, місяць була у реанімації і ще 2 місяці на іншому етапі виходжування. В місяць зробили УЗД голівки, який показав, що є крововилив», - розповіла мама дитини.

Відтоді батьки почали возити дитину на реабілітацію, щоб зменшити наслідки таких подій.

«Після реабілітацій є позитивна динаміка, рухи більш впевнені, краща координація, ходить за одну ручку, але самостійно ще не може. У Злати гарний прогноз і вона зможе самостійно ходити, та для цього потрібно постійно займатися. Найближчим часом лікарі рекомендують нам зробити операцію через дисплазію тазобедренних суглобів, потім реабілітація, ціна курсу - 18000 грн. Самостійно ми вже не можемо зібрати потрібну суму, тому що на рік потрібно пройти 6-7 курсів», - розповідає мама дівчинки, яка самостійно виховує дитину.

«Ми звертаємося до вас з проханням про допомогу у зборі потрібної суми, допоможіть нам будь ласка. Тільки постійні реабілітації і заняття допоможуть Златі стати звичайною дитиною, подарують щасливе дитинство», - додає жінка.

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