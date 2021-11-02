Злоякісна пухлина загрожує життю 22-річної Лізи: дівчину чекають на лікування в Німеччині

На перший етап лікування потрібно 40 тисяч євро.

До редакції ТСН.ua звернулась 22-річна Ліза Мірошниченко із Донеччини, яка просить розповісти свою історію для небайдужих людей, які б допомогли їй впоратись із хворобою.

«У червні місяці 2021 року мені був поставлений страшний і несподіваний діагноз: недиференційована дрібнокруглоклітинна саркома м'яких тканин без перебудови гена EWSR1 fusion. Я пройшла 6 курсів хіміотерапії, і з часом пухлина до хімії звикла. Вона дуже агресивна, росте з небувалою швидкістю, утворюючи нові вогнища», - розповідає Ліза.

Українські медики не беруться за видалення цього утворення, через великі розміри. Пропонують нове лікування хімією, але немає гарантії, що пухлина не стане стійкою і до цього лікування, а значить буде згаяний ще час. Його у дівчини немає. Зараз кожен день Лізи сповнений болем, який доводиться тамувати сильнодіючими препаратами. «Я у досить тяжкому стані. Мені вже призначена 1 група інвалідності. Увесь час я прикута до ліжка через сильний больовий синдром та вживаю опіоїдні анальгетики (морфін), адже вже й лежачий стан стає нестерпним», - розповідає Ліза.

Змиритись із такою ситуацією немає сил і бажання, тож дівчина звернулась за допомогою до німецьких фахівців.

«Зв'язавшись з клінікою в Німеччині, мені дали надію на життя. Матеріально непідйомну для моєї сім'ї. Мене виховує лише мама, а вона інвалід 2 групи. 1 курс хіміотерапії коштує від 9000 €, а він, звичайно, потрібен не один. А ще обстеження, операція - від 29 500 €. І це не враховуючи перельоти і транспортування. Дуже прошу, допоможіть мені не втратити шанс на життя", - просить дівчина.

Реквізити для допомоги:

Карта моно: 5375414116978569

Мірошниченко Єлизавета Олегівна

Карта €: 5375419905551279

Miroshnychenko Yelyzaveta

Карта $: 5375418808171136

Miroshnychenko Yelyzaveta

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