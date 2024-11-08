ЗСУ можуть вийти з Курської області: експерт назвав головну умову

Українські Збройні сили можуть відійти з Курської області, якщо кількість російських сил збільшується. Наразі відхід ЗСУ на українську територію не розглядається.

Про це розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі "24 Каналу".

"ЗСУ зможуть відійти з Курської області за однієї умови — якщо росіяни перекинуть туди ще 30 тисяч військових. Це можуть бути й війська Північної Кореї, розрахунок може дійти й до 100 тисяч", — наголосив він.

За словами Світана, Сили оборони виконали основне завдання в Курській області. Зокрема, вони розбили російське угруповання в Суджі, яке вже було готове йти в наступ на Суми. До 20 тисяч російських військових загинули або зазнали поранень, а також вдалося взяти в полон 700 окупантів, яких уже обміняли на українських бійців.

Експерт зауважив, що крім 20 тисяч, ще 45 тисяч фактично перекинуті на один напрямок.

"Завдання виконані, операція була рейдова, у нас не було завдання захопити російські території. Ми не росіяни й не грабіжники, ми чужого не беремо", — наголосив військовий експерт Роман Світан.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Курщині. Для атак українських позицій ворог застосував традиційну тактику – десантування піхоти на БМП.

Читайте також: