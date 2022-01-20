Дуже милі та довірливі: у Києві на Оболонській набережній з'явилися білі лебеді (фото)

Дуже милі та довірливі: у Києві на Оболонській набережній з'явилися білі лебеді (фото)

Погодувати птахів, кількість яких збільшується ледь не щодня, приходять сотні місцевих мешканців.

У Києві на Оболонській набережній з'явилися білі лебеді.

Про це повідомила киянка Ірина Колеснікова та опублікувала світлини величних птахів у спільноті "Оболонський район Києва".

За її словами, Оболонська набережна на території парку "Наталка" перетворилася на справжнє лебедине царство.

"Лебедине царство на Оболоні у Києві. Такі красиві, величні, граціозні, і водночас дуже милі та довірливі. Навіть позують…", - написала Ірина.

Лебеді зовсім не бояться людей і підходять до них.

Місцеві мешканці кажуть, що кількість лебедів на березі збільшується ледь не щодня. Нині їх понад три десятки. Напевно, птахи прилітають тому, що їх постійно підгодовують відвідувачі парку.

Окрім лебедів у затоці можна побачити чайок, качок та голубів, які теж злітаються пригоститися.

Чим годувати лебедів

Чим краще годувати лебедів, розповів ТСН.ua наглядач притулку для лебедів у Межигір'ї Сергій Григор'єв.

"Зимою лебедів краще годувати цільним зерном кукурудзи, пшениці, вівса. Зерно повинно бути без цвілі, не пошкоджене комахами та грузунами. Без сильного неприємного запаху. Як додатковий, але не основний корм, можна давати нарізанні листки капусти білокачанної, пекінської, салат. Чимось іншим краще не годувати", - наголосив він.

Нагадаємо, у столичному парку "Відрадний" помітили лисицю, вона купалася у снігу та гралася із собаками, яких вигулюють місцеві мешканці.

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