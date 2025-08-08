08.08.2025: в чому "магія" цієї дати та чому в Києві у цей день бум одружень

У Києві бум весіль / © Freepik

08.08 2025 — дата, яку не можливо забути. Саме ця магія цифр привела до дверей київських РАЦСів любителів символізму.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна.

08.08 2025 — красива дата, ажіотаж навколо якої особливо помітний біля столичних РАЦСів. Наречені вірять, що взявши шлюб у такий символічний день сімейне життя також вийде яскравим та довгим, адже 8, як відомо символ безкінечності. Заради одруження у таку дату — деякі займали чергу за кілька місяців наперед, але були і ті, кому просто пощастило.

Настя та Стас не могли обрати дату розпису завчасно, адже чоловік військовий і йому важко було спланувати відпустку наперед. Але парі не лише пощастило, їм навіть вдалось продовжити сімейну традицію.

«Також в мене тітка та дядько — вони також розписані 08.08 і так вийшло, що у на однакова дата. Вони вже 27 років разом і тому нам так сподобалось», — кажуть наречені.

Однак більшість пар звісно обирали таку красиву дату свідомо, а були й ті, хто підійшов до вибору особливо відповідально. Роман та Маргарита зайняли чергу за 2 місяці, бо так їм порадили зірки.

За словами працівників подільського РАЦСу, тенденція до одруження у небанальні дати відновилась не так давно, але уже зараз кількість бажаючих створює ажіотаж. Для прикладу в минулу п’ятницю у Києві було зареєстровано 193 шлюби, сьогодні вже триста.

В архівах ТСН чимало сюжетів про таки дати: 7 липня 2007 року — центральний РАГС столиці женить символічні 77 пар. Дніпро б’є рекорди — 714 шлюбів за добу. 10.10.10 — у столиці 9 сотень шлюбів. Таке було 12.12.2012, потім 02.02.2020.

Красива пам’ятна дата вже трапилася і цього року — закохані побігли під вінець 5.05.2025.

Молодята ж переконані: будь-яка дата може стати незабутньою — головне як і з ким ти від неї починаєш сімейне життя.

