ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

08.08.2025: в чому "магія" цієї дати та чому в Києві у цей день бум одружень

У Києві бум весіль через дату 08.08.2025.

У Києві бум весіль

У Києві бум весіль / © Freepik

08.08 2025 — дата, яку не можливо забути. Саме ця магія цифр привела до дверей київських РАЦСів любителів символізму.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна.

08.08 2025 — красива дата, ажіотаж навколо якої особливо помітний біля столичних РАЦСів. Наречені вірять, що взявши шлюб у такий символічний день сімейне життя також вийде яскравим та довгим, адже 8, як відомо символ безкінечності. Заради одруження у таку дату — деякі займали чергу за кілька місяців наперед, але були і ті, кому просто пощастило.

Настя та Стас не могли обрати дату розпису завчасно, адже чоловік військовий і йому важко було спланувати відпустку наперед. Але парі не лише пощастило, їм навіть вдалось продовжити сімейну традицію.

«Також в мене тітка та дядько — вони також розписані 08.08 і так вийшло, що у на однакова дата. Вони вже 27 років разом і тому нам так сподобалось», — кажуть наречені.

Однак більшість пар звісно обирали таку красиву дату свідомо, а були й ті, хто підійшов до вибору особливо відповідально. Роман та Маргарита зайняли чергу за 2 місяці, бо так їм порадили зірки.

За словами працівників подільського РАЦСу, тенденція до одруження у небанальні дати відновилась не так давно, але уже зараз кількість бажаючих створює ажіотаж. Для прикладу в минулу п’ятницю у Києві було зареєстровано 193 шлюби, сьогодні вже триста.

В архівах ТСН чимало сюжетів про таки дати: 7 липня 2007 року — центральний РАГС столиці женить символічні 77 пар. Дніпро б’є рекорди — 714 шлюбів за добу. 10.10.10 — у столиці 9 сотень шлюбів. Таке було 12.12.2012, потім 02.02.2020.

Красива пам’ятна дата вже трапилася і цього року — закохані побігли під вінець 5.05.2025.

Молодята ж переконані: будь-яка дата може стати незабутньою — головне як і з ким ти від неї починаєш сімейне життя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ 8 СЕРПНЯ - П'ЯТНИЦЯ

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie