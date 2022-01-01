1 січня стало найтеплішим у Львові за всі роки спостережень: на що чекати від погоди далі

1 січня стало найтеплішим у Львові за всі роки спостережень: на що чекати від погоди далі

У перший день 2022 року стовпчики термометрів показували до 9 градусів тепла.

Львів 1 січня побив температурний рекорд. Адже цей день виявився найтеплішим за всі роки спостережень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

9 градусів тепла показували стовпчики термометрів і такого теплого першого дня нового року не було уже шість десятиліть.

Хоч погода зовсім не новорічна, людей це не засмучує, вони гуляють містом і радіють прийдешньому року.

У найближчі кілька днів у Львові вдень буде так само тепло, як сьогодні – до +9.

Водночас на заході України на 2 січня вже оголосили штормове попередження - поривчастий вітер, тумани, а на дорогах ожеледиця. У горах через потепління є небезпека сходження лавин.

Загалом же, за прогнозами синоптиків, погода у січні в усій Україні буде у межах кліматичної норми - з невеликими морозами.

У Львові зафіксували найтепліше перше січня за всі роки спостережень

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