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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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1 вересня під звуки вибухів та повітряної тривоги: як в Україні навчатимуться школярі

У підземних школах, метро та сховищах: як в Україні минув перший дзвоник та як розпочався навчальний рік у Запоріжжі.

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Підземна школа у Запоріжжі

Підземна школа у Запоріжжі / © ТСН

У підземних школах та сховищах, із вимушеними перервами через повітряну тривогу або ж дистанційно — в українських школярів сьогодні розпочався новий навчальний рік.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Свято під звуки повітряної тривоги

У Сумах перший дзвоник лунав безпосередньо на тлі лунання сигналу повітряної тривоги. У більшості навчальних закладів міста запровадили змішаний формат навчання в укриттях. З окремих прифронтових районів учням доводиться діставатися до шкіл спеціально облаштованими антидроновими коридорами.

В Одесі святкові лінійки провели не на шкільних подвір'ях, а виключно у приміщеннях закладу. Для більшості учнів перший дзвоник лунав у навчальних кабінетах, а у фоє зібралися лише першокласники та випускні класи.

Харків традиційно зробив ключову ставку на навчання у збудованих підземних укриттях та відомій метро-школі.

У Дніпрі, де також залишається складною безпекова ситуація, майже 90% школярів вчитимуться або очно, або у зручному змішаному форматі — це на 5% більше, ніж торік.

Запоріжжя: 23-тя підземна школа

А от у Запоріжжі, де керовані авіабомби (КАБи) та FPV-дрони чи не щодня тероризують цивільну інфраструктуру, сьогодні урочисто відкрила свої двері вже чергова підземна школа.

Святковий ранок для всіх школярів Запоріжжя традиційно розпочався з тривоги через загрозу ворожих атак. Та попри це, 35 тисяч учнів повернулися до навчального процесу. Вони навчатимуться у змішаному форматі або очно — виключно у затишних укриттях.

І звісно, тільки у сховищах сьогодні проводили перші святкові лінійки. Усю школу разом здебільшого зібрати не вдавалося, адже війна диктує свої суворі правила — тож перший дзвоник лунав у кілька змін. Замість звичних урочистостей в окремих закладах дітям пропонували інтерактивну гру.

«Зараз буде свято для перших та дев'ятих класів — у них проходитиме "битва за перший дзвоник". Далі ми радо зустрінемо учнів других, третіх і четвертих класів. Вони шукатимуть перший дзвоник, бо він несподівано зникне!» — ділиться планами директорка гімназії №94 Вікторія Яковлєва.

Сьогодні двері для учнів в області відкрила вже 23-тя за рахунком підземна школа. Вона розрахована на 1000 учнів, які навчатимуться у дві зміни.

«У кожній підземній школі повноцінно будуть навчатися 500–700 діток у дві зміни. Загалом в офлайн-освіту та змішане навчання пішло 35 тисяч дітей, які навчаються в найпростіших укриттях або протирадіаційних укриттях», — повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Прифронтові громади: евакуація та підземні хаби

А от у прифронтових громадах Запорізької області навчальний рік розпочнеться далеко не для всіх дітей. З Біленьківської та Комишуваської громад ще у серпні оголосили примусову евакуацію родин із дітьми через постійні загрози обстрілів.

У Кушугумі, Балабиному та Біленькому також збудовані підземні школи, але діти в них наразі не навчаються. Об'єкти використовуються як цивільні хаби, на базі яких надаються всі необхідні соціальні й медичні послуги місцевим жителям, які перебувають під цілодобовим прицілом росіян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Удари по будинках у Києві! Трагедія на залізниці! 1 вересня під землею! | ТСН 16:00 1 ВЕРЕСНЯ

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