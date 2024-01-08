"10 літаків можуть бути спорядженими для нового удару": експерт назвав ймовірні дати нових атак по Україні

Після того, як росіяни сьогодні, 8 січня, знов атакували Україну ракетами та дронами Shahed, вони можуть повторити такий удар найближчими днями. Не виключено, що це може статись навіть сьогодні.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Фактично я не можу назвати цей удар, який відбувся 8 січня, масованим. Основна ракетна компонента, ракети Х-101\Х-555 було використано у кількості 24 одиниці. Не 70, не 80 і не 90. Все інше їх вже доповнювало. Тобто комбінована така собі тактика, різної номенклатури ракетне озброєння: "Іскандери", "Кинджали", Х-22. Разом з дронами-камікадзе – приблизно 50 одиниць ракет. Але все комбіновано. Самі Х-101\Х-555, які вони використовували минулого разу – їх була невелика кількість, обмежений боєкомплект", - каже Олександр Коваленко.

Та додає: "Тобто це один з тих сценаріїв, про який говорили декілька днів тому. Сценарій, коли росіяни будуть використовувати тактику продовження масованих ударів, але в них дуже швидко закінчиться той боєкомплект, який вони накопичували з вересня минулого року. Росіяни мають можливість перейти на тактику травня-червня 2023 року і використовувати такі обмежені боєкомплекти, щоб імітувати масовість. Використання номенклатури інших типів імітує масовість. Цей удар (сьогоднішній – Ред.) з одного боку я не можу назвати масованим, якщо розділяти по цим окремим номенклатурам. Немає якоїсь однієї, яка б домінувала над іншими".

Ворог продовжить атакувати

На думку Коваленка, ворог продовжить наносити удари.

"Росіяни хочуть продовжувати святковий терор, який вони розпочали перед новим роком. Вони будуть його продовжувати, тому що в них фетіш на датах. До яких пір? У них є ще старий новий рік, Водохреща. Можуть і до старого нового року, до Водохреща", - каже Коваленко.



Чому гатили по регіонах

"Цього разу вони спрямували удар не на Київ, який захищений найкраще, а саме на ті області, де немає тієї кількості високотехнологічних зенітно-ракетних комплексів, які б могли перехоплювати балістику. Коли будуть морози, вони можуть спробувати уразити енергоінфраструктуру. Під час морозів збільшується навантаження на енергетику, а після ураження виходити з такої ситуації складніше", - каже Олександр Коваленко.

Скільки взяли часу на підготовку до нового обстрілу

"Все залежить від того, що це буде за обстріл. Якщо обстріл буде обмеженим боєкомплектом, за допомогою авіації, то тут є такий момент: цього разу вони використали 11 ТУ-95МС. При цьому у них точно є як мінімум ще 10 таких Ту-95 МС, які можуть бути вже споряджені для нанесення ударів", - каже Коваленко.

За словами експерта, для підготовки такого удару, якого наша країна зазнала 29 грудня або 2 січня, росіянам потрібно до 5 діб.

"Якщо ми говоримо про невелику кількість ракет, 10-15, то це може відбутись навіть цієї доби", - каже Олександр Коваленко.

"Росіяни продовжують виробляти ракети. Вони продовжать свій терор, неповністю, але вичерпають основну частину авіаційних ракет. Після цього знов почнуть накопичувати. Тобто ми зможемо знов побачити паузу, таку, як в минулому році. Таку паузу вони можуть зробити, наприклад, до травня. В любому випадку, їм треба відновлювати боєкомплект довше, ніж вони можуть собі дозволити наносити регулярні авіаційні удари", - резюмує експерт.

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