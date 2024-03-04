10 мільйонів за спортивні "колеса" під час війни: в Києві помітили елітний спорткар (фото)

У Києві помітили гібридний BMW XM лімітованої версії Label Red. У соціальних мережах публікують фото елітної автівки та пишуть, що вона розганяється до 100 км/год лише за 3,8 секунди і може проїхати на електротязі 83 км.

Цікаво, що ціна такого елітного автомобіля може становити 10 мільйонів гривень.

Сайт ТСН.ua дізнавався, чим унікальний цей автомобіль та чи дійсно він уже їздить вулицями Києва.

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Експерти кажуть, що спорткар BMW XM завезли до України аж зі США. Це найпотужніший BMW за всю історію німецької марки. Його 4,4-літровий V8 твінтурбо та електромотор разом розвивають 748 кінських сил.

Для американців така автівка коштує 196 тисяч доларів. Саме для США була запропонована найбільша квота цих дорогих спортивних автомобілів.

"Версія Label Red – лімітована, таких було випущено лише 500 одиниць. Окрім специфічного кольору та червоних вставок на кузові, нічого незвичного в технічних характеристиках немає. Це просто лімітована версія, щоб продати клієнтові за "дуже дорого", бо дійсно ця модель вважається однією з найдорожчих у світі", – розповів сайту ТСН.ua Володимир Сиволоцький, власник STI Auto.

Вага елітного спорткару – 2,7 тонни, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 290 км/год.

В такій версії було випущено лише 500 автомобілів / Фото: t.o.p.c.a.r.s_ua

Щодо можливості ходу на електротязі, то експерт зазначає, що від 2022 року всі BMW є гібридними, тобто можуть долати деяку відстань без пального, на електротязі.

"Власник автомобіля заплатив за нього десь 195-196 тисяч доларів по накладних, плюс за доставлення в окремому контейнері до Європи ще приблизно 5 тисяч доларів. Також у таких випадках власник мав би заплатити податки – 30% від загальної вартості автомобіля. Гадаю, що вона стала йому в межах 240-250 тисяч доларів", – додає Володимир Сиволоцький.

Найімовірніше, спортивний автомобіль був розмитнений на юридичну особу, а пізніше дістався власникові.

Експерти зазначають, що існує кілька гібридних схем пригону автомобілів з-за кордону, і найімовірніше, автомобіль потрапив до Україну за таким методом. Найчастіше це відбувається саме так.

Хто саме придбав такий автомобіль під час війни, наразі невідомо.

Нагадаємо, Рада хоче дозволити забирати авто у ФОПів на потреби армії.

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