Бліндаж воїнів на передовій / © ТСН

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Десять місяців на «нулі». На Запорізькому напрямку бійці 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» змогли ротуватися і без втрат вийшли у тил. Більшість часу вони провели глибоко під землею, розбудовуючи підземні «лисячі нори» — адже за постійних ударів FPV-дронів і артилерії вціліти можна тільки там.

Про життя в обмеженому просторі і війну на передовій — далі репортаж кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Ліжко з мішків зі сміттям і тунелі, викопані вручну

Військовослужбовець 65-ї ОМБр ЗСУ: «Майже бліндаж готовий. Тут типу підлога. Немає куди землю дівати».

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Це унікальне відео з «нуля» на Запорізькому напрямку. Бліндаж — це «лисяча нора» з тунелями глибоко під землею.

Ліжко — це мішки з побутовим сміттям і кариматом. Тільки так, під землею, сьогодні можна вижити піхотинцеві, коли на тебе полюють дрони і обстрілює артилерія.

Сергію на позивний «Кузя» 24 роки. Це найдовша його ротація на передовій — понад сім місяців. Найскладніше, каже, було, коли закінчувалася їжа та вода: наші борти «Вампіри», які доставляли провіант, збивали рашистські дрони.

Тунелі викопані вручну: один копає, інший нагорі зі зброєю чатує, третій спить. А потім усе по колу — і так майже рік у замкнутому просторі.

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Військовослужбовець 65-ї ОМБр ЗСУ: «Там у нас туалет. Пляшку викочуємо і зливаємо в туалет повністю».

Без Starlink, під ударами дронів і з електронними книжками

Микола на позиціях провів майже 10 місяців. Чоловіку 35 років. Спочатку працювали на РЕБі, а потім, коли вороже FPV його знищило, тримали кругову оборону як піхотинці.

Микола (позивний «Сало»), військовослужбовець 65-ї ОМБр ЗСУ: «Дуже важко. Сміття треба було виносити посадкою хоча б на 300 метрів. Кидають гранати. Було, крило залітало на вхід».

Ворожий дрон, на щастя, не вибухнув — його хлопці знешкодили самі. Спочатку ротації був Starlink — можна було через мережу зв'язуватися з родинами. Однак окупанти його знищили. Лишилася рація — єдиний зв'язок зі світом на довгі місяці підземного життя.

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Микола (позивний «Сало»): «Газети кидали — все перечитав. Книжки електронні були — перечитав».

Вихід у туман та повернення до життя

З позицій вони вийшли непомітно — допомогла негода і туман. Це врятувало життя групі: і їхній, і тій, що міняла бійців. Зараз із хлопцями працюють психологи, а далі — реабілітація і відпустки додому.

Сергій (позивний «Кузя»), військовослужбовець 65-ї ОМБр ЗСУ: «Хочеться помитися, подзвонити додому, поїхати відпочити».

Вони щасливі, хоч і зморені: позиції втримали і лишилися живі. На п'ятому році війни життя жевріє лише під землею, бо на поверхні усе знищується дронами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПО 2 ДОБИ БЕЗ ВОДИ ТА ЇЖІ: як українські піхотинці виживали 10 місяців у підземних тунелях

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