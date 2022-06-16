10-річна дівчинка в’яже для воїнів рятівні браслеті, які трансформуються в кілька метрів надміцної мотузки

10-річна дівчинка в’яже для воїнів рятівні браслеті, які трансформуються в кілька метрів надміцної мотузки

Уже два місяці 10-річна одеситка Марійка в’яже прикраси, які за потреби, перетворюються на кілька метрів надміцної мотузки.

Усі зароблені гроші дівчинка перераховує ЗСУ, а браслети відправляє українським захисникам, йдеться в ТСН.

Браслет, який "рапто що" зможе врятувати життя - перев’язати рану, зупинити кровотечу - «аптечка» просто на руках військових зроблена 10-річною дівчинкою. Саят та Володимир показують нові прикраси. «Нам на інструктажі, не всім, бо обмежена кількість, видали такі браслети», - кажуть поліцейські.

Кажуть, це корисний додаток до їхньої амуніції, дивувались, коли дізнались, що його сплела дитина.

Як це робити Марійка два місяці тому підгледіла в Інтернеті. «З мамою спробували і нам дуже сподобалося. Вирішили зробити невеличку акцію під назвою «Купи браслет воїну», - каже дівчинка.

Ціну поставили у 50 грн, розмістили пост у соцмережах. Заробіток – перераховують на потреби ЗСУ. Вдалося зібрати 30 тисяч гривень. Менше хвилини потрібно, , щоб розтягнути браслет у мотузку. «Якщо його повністю розпустити, то це буде від трьох до п’яти метрів. Така мотузка витримує до 250 кілограм», - кажуть оборонці.

Браслети, які рятують життя: дівчинка в'яже незвичайні прикраси для військових

Тобто у разі чого мотузка допоможе витягнути людину, а ще закріпити вантаж, перев’язати особисті речі, зміцнити укриття, в ще можна накласти джгут.

Втім, кажуть поліцейські, найкраще, якщо браслет так і залишатиметься просто прикрасою на руці. Бо перетворити мотузку знову у браслет - поліцейські поки не вміють.

«Я і моя родина вірить, що це оберіг для наших захисників, які допоможуть нам швидше зупинити війну», - каже дитина.

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