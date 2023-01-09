10-річна дівчинка з Дніпропетровщини на рівні із дорослими днями й ночами готує для фронту

Гуляти з подружками, каже дитина, буде після перемоги.

Їй лишень 10 років, а вона днями й ночами працює на кухні поруч із дорослими. Дівчинка з Дніпропетровщини допомагає куховарити для військових, бо у її селі готують на передову ледь не в промислових масштабах. За тиждень печуть понад п’ять тисяч млинців та ліплять і варять стільки ж вареників, йдеться в ТСН.

Дорослі господині і 10-річна Вікторія готують під пісня. Дівчинка не відстає, вправно крутить млинці з повидлом та згущенкою. “Я почала з перших днів війни. Я мотала млинці, солила сало, готувала вареники. Можу і цілу ніч, можу і допізна”, - каже дівчинка.

Зранку Вікторія вчиться, а щойно впорається з уроками, поспішає до сусідів-волонтерві. Гуляти з подружками, каже, буде після перемоги. “Більше хочеться допомагати нашим солдатикам, щоб вони там не голодували, та не спали в холоді”, - каже дитина.

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Мама доньку підтримує, бо і сама часто тут волонтерить. Жартує, що її Вікторія вже наче кулінарну освіту здобула. “Ми різали в неділю 20 бройлерів для себе, качок, вона просто стала і навчала їх разбирати. Млинці тонкі вона сама місить, оладки, ліниві вареники легко”, - розповідає жінка.

Окрім Вікторії на це подвір’я у Світлогірському їдуть люди з усієї громади. Ворота не зачиняються ні вдень, ні вночі, всі везуть гостинці для передової. “На день приїздить до 60 машин. З асфальта зробили вже отаке місиво. Ну нічого, переможемо, простелемо новий”, - кажуть господарі.

Імпровізований хаб працює як годинник. З усього району двічі на тиждень сюди звозять готову продукцію, яку потім передають військовим та волонтерам.

Маленька Вікторія каже, що керівниця волонтерського штабу, стала їхнім натхненням. “Це і півночі ми працюємо, вона каже, що Наталю, включи мені голосніше музику, щоб я тільки не заснула. Іноді хочеться лягти спати, думаю зачекає до завтра, але робиться соромно, сідаю роблю на рівні з нею”, - розповідає волонтерка Наталія Дзюра.

Усе заготовлене завантажують в буси та причепи і відправляють на передову. Жінки, що майже рік безупинно готують, зізнаються, що втомились. Однак зупинятись не збираються.

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