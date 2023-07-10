10-річна зірка із Японії напросилася до України, щоб підтримати українських дітей: на малечу чекає цілий тур

До України приїхала наймолодша волонтерка японської благодійної організації - 10-річна Міраї Шіраїші. Свою подорож дівчинка розпочала з Ужгорода, де зустрілася зі своєю українською подругою, якій збирала допомогу в Японії. Ідеться про 7-річну гімнастку з Одещини Сашу Паскаль, яка втратила ногу через ракетну атаку росіян, йдеться в ТСН.

Вони знайомі пів року і вже встигли подружитися, проте вживу побачились вперше. 10-річна Міраї Шіраіші – маленька японська зірка: учасниця популярних конкурсів краси і наймолодша волонтерка японської благодійної організації, що опікується Україною. І 7-річна одеська гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ніжку через ракетний удар Росії.

Дізнавшись історію маленької спортсменки з України, японська школярка була розчулена, бо й сама займається гімнастикою. Вона написала Олександрі у соцмережах слова підтримки й так, спілкуючись через перекладач, дівчатка заприятелювали. “Я побачила Сашу в новинах і була вражена. Я одразу захотіла познайомитися з нею”, - каже японська волонетрка.

ТСН розповідала про маленьку незламну Сашу. Торік у травні під час ракетної атаки росіян по Одещині вона опинилась під завалами. Два тижні була в комі, ногу довелося ампутувати, та ставши на протез, дівчинка одразу ж повернулася до занять. Гімнастикою і вже встигла вибороти перше місце на змаганнях.

Тепер щороку зі зміною зросту, дівчинці потрібен новий протез, вартість якого від 5 тисяч доларів. Аби підтримати українську подругу, Міраі виходила на вулиці Осаки і Токіо з плакатами. Так зібрала понад 600 доларів й нині передала їх особисто.

Мама Міраі розповідає, дівчинка готується представити свою країну на конкурсі краси у США й там хоче показати, усе що побачить в Україні. “Я боялася приїжджати до України, а от дочка навпаки – з нетерпінням чекала цього дня. Все, що вона тут побачить і почує - буде показано на весь світ. Ніхто не повинен забувати про війну в Україні”, - каже жінка.

“Вона приїхала сюди і поїде по всіх містах… Показати українських дітей, як вони потерпають від агресії, показати масштаби трагедії, показати катастрофу нашого народу в дітях”, - кажуть представники благодійного фонду.

На Закарпатті Міраі познайомилася з родинами, що через російську навалу залишилися без даху над головою. А в наступні кілька днів дівчинка разом з делегацією відвідає Бучу, Ірпінь, Гостомель, Миколаїв, Дніпро та Харків.

Читайте також:

Підрив курсантів через наказ командира: підозрюваний провини не визнає, йому закидають вбивство через необережність

Росіяни підтягнули резерви до околиць Бахмута, щоб витісняти українців з відбитих у них позицій

Бойовим медикам заборонили переливати кров пораненим: у Мережі розгорівся скандал