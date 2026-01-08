10 000 грн за безкоштовну палату: як у Київському перинатальному центрі заробляють на породіллях

Журналісти викрили махінації у перинатальному центрі

В Україні, де через війну народжуваність впала на 36%, кожне нове життя має стратегічне значення. Держава повністю оплачує пологи та ведення вагітності, проте у столичному перинатальному центрі (колишній 5-й пологовий) знайшли спосіб заробляти на пацієнтках через приватну фірму, яка має ознаки «прокладки».

Журналісти «Хапуга.ua» провели розслідування щодо діяльності медичного центру-примари «Медлайф Плюс», який дивним чином зареєстрований за адресою комунального закладу на проспекті Лобановського, 2.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЛАТИЛИ ДВІЧІ ЗА ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ у Києві: ЦЯ схема в перинатальному центрі шокує!

Схема «Медлайф Плюс»: пацієнти платять приватному ТОВ за послуги державного пологового

Пацієнтки перинатального центру діляться чеками на суми, які вражають. За комфортні умови після кесаревого розтину жінкам доводиться платити не до каси лікарні, а на рахунок приватної фірми.

Пряма мова пацієнтки: «Єдине, за що платила, так це за палату підвищеного комфорту після кесаревого розтину — 10 500 грн за 3 дні. Все через термінал, карткою. Але умови були такі, наче ми повернулися на 20 років назад. Я була в шоці — такі гроші, а комфорту нуль».

Інна Іваненко, директорка БФ «Пацієнти України»: «Це схоже на подвійне вимагання коштів. За базове ведення вагітності вже сплатила держава з наших податків. І коли в комунальному закладі приносять чек ще на 16 тисяч гривень — це предмет кримінального розслідування».

Клініка-невидимка: де вона розташована

Журналістка Яна Кочкурова спробувала знайти офіс ТОВ «МДЦ Медлайф Плюс». На сайті компанії вказано адресу пологового будинку та номер телефону. Однак реальність виявилася іншою:

У разі дзвінка за номером «Медлайфу» слухавку піднімають у відділенні консервативної гінекології державного пологового. Там про приватну клініку «нічого не чули».

На території пологового немає жодної вивіски чи вказівника «Медлайф Плюс». Працівники та аптекарі запевняють, що такої установи тут не існує.

Керівник «Медлайфу» Сергій Дорофєєв у напруженій розмові пообіцяв «екскурсію» та пояснення, проте згодом зник, не брав слухавку, а з сайту клініки зникли всі розцінки.

Директор перинатального центру на базі 5-го пологового будинку Дмитро Говсєєв, який очолює заклад уже кілька років, на прямі запитання відповідати відмовився.

Дмитро Говсєєв: «Я не маю для вас відповіді. Я не знаю про корупцію і не знаю про фірму „Медлайф Плюс“. Ви заважаєте мені працювати».

Дмитро Говсєєв

Мільйонні тендери та кримінальні справи

Крім «палатного бізнесу», керівництво центру фігурує у кримінальній справі щодо державних закупівель. За версією слідства, Дмитро Говсєєв разом із заступником Сергієм Тищенком налагодили схему привласнення бюджетних коштів.

З ухвали суду: «Директор КНП „Перинатальний центр м. Києва“, діючи за попередньою змовою з іншими посадовими особами, налагодив механізм привласнення коштів під час закупівлі медичних виробів».

Слідчі стверджують, що посадовці через месенджери отримували від «потрібних» постачальників інструкції, як відхиляти пропозиції конкурентів, навіть якщо ті були дешевші на 300 тисяч гривень. Наразі розслідування триває.

Статки керівника: будинок на сина, авто на дружину

Поки в пологовому збирають гроші з породіль, у декларації Дмитра Говсєєва з’являються цікаві об’єкти. Журналісти зафіксували, що він постійно користується люксовим авто, якого немає в декларації (записане на, ймовірно, нову дружину або жінку, з якою він, імовірно, перебуває у незадекларованих стосунках). Також у посадовця є будинок під Києвом площею майже 500 квадратних метрів, оформлений на сина.

«З транспортом у Говсєєва, вочевидь, непрості стосунки. У пабліках. У соцмережах фігурує інформація про страшну автотрощу в столиці, в якій, можливо, фігурував і керівник перинатального центру. 4 листопада 2025 року на Берестейському проспекті сталася сильна аварія, що паралізувала рух на декілька кілометрів. Внаслідок зіткнення загинув військовослужбовець. За повідомленнями київських пабліків, одним з учасників аварії був саме Дмитро Говсєєв», — йдеться у матеріалах журналістського розслідування.

