100 днів роботи відкритого ринку землі: українські чорноземи здорожчали вдвічі

Від 1 липня в Україні продали понад 70 тисяч гектарів. А кількість угод перевищила 28 тисяч.
Українська земля здорожчала вдвічі. Середня вартість гектара сільськогосподарської землі зросла до майже 44 тисяч гривень. В Мінагрополітики впевнені, що це результат 100 днів роботи відкритого ринку землі .
Про це 12 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Найбільше розкуповують землю на Житомирщині, а найдорожча земля - на Київщині. Приміром, є угоди по 240 тисяч гривень за гектар. Проте, це лише початок й українські чорноземи дорожчатимуть і далі – запевняють прихильники земельної реформи.
"Сьогодні вартість в Польщі гектару землі більше 10 тисяч євро. Україна тільки почала земельну реформу. Українська земля буде зростати у вартості кожного року, щороку не менше 7-10 відсотків приросту", - прогнозує міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.
Нагадаємо:
- До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.
- Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови, що регламентує проведення електронних аукціонів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними – оренди, суперфіцію, емфітевзису. Це означає, що зовсім скоро в Україні вже на практиці почне діяти новий формат земельних торгів – електронний аукціон.