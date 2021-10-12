100 днів роботи відкритого ринку землі: українські чорноземи здорожчали вдвічі

Від 1 липня в Україні продали понад 70 тисяч гектарів. А кількість угод перевищила 28 тисяч.

Українська земля здорожчала вдвічі. Середня вартість гектара сільськогосподарської землі зросла до майже 44 тисяч гривень. В Мінагрополітики впевнені, що це результат 100 днів роботи відкритого ринку землі .

Про це 12 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.



Найбільше розкуповують землю на Житомирщині, а найдорожча земля - на Київщині. Приміром, є угоди по 240 тисяч гривень за гектар. Проте, це лише початок й українські чорноземи дорожчатимуть і далі – запевняють прихильники земельної реформи.

Новини України: один гектар сільськогосподарської землі натепер коштує майже 44 тисячі гривень

"Сьогодні вартість в Польщі гектару землі більше 10 тисяч євро. Україна тільки почала земельну реформу. Українська земля буде зростати у вартості кожного року, щороку не менше 7-10 відсотків приросту", - прогнозує міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Нагадаємо:

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів . Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

сільськогосподарську землю . Закон про ринок землі Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови, що регламентує проведення електронних аукціонів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними – оренди, суперфіцію, емфітевзису. Це означає, що зовсім скоро в Україні вже на практиці почне діяти новий формат земельних торгів – електронний аукціон.

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