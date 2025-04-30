100 днів Трампа на посаді: американці здивували підтримкою України - що вони зробили

Дональд Трамп / © Associated Press

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Сьогодні виповнюється 100 днів, відколи Дональд Трамп став 47 президентом США. З цього приводу напередодні ввечері він провів великий мітинг, де назвав свою стоденку найуспішнішою в історії, а соціологічні опитування, які це заперечують, фейковими.

Втім навіть лояльний до президента США телеканал Fox news засвідчив: схвалюють перші 100 днів другого терміну Трампа 44 відсотки американців, не схвалюють — 55. Продемократичний телеканал CNN дає приблизно такі ж цифри — 43% підтримки і 57 несхвалення, і називає це найнижчим рівнем довіри в історії країни на початку правління.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

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Як Трамп відзначив свої 100 днів на посаді президента

Для мітингу з нагоди 100 днів при владі Трамп обрав Мічиган — один із хитких штатів, що приніс йому перемогу на президентських виборах. Також відомий тим, що у середині минулого сторіччя був автомобільною столицею США. Президент Трамп обіцяє — завдяки його митній політиці машини знов вироблятимуть тут.

Учасники мітингу аплодують, але соціологічні опитування свідчать, що саме економічна політика, мита та інфляція за адміністрації Трампа — викликають найбільше несхвалення серед виборців. Головний американський онлайн маркетплейс «Амазон» — ним щодня користуються мільйони громадян, згідно із публікаціями у ЗМІ, збирався вказувати, яку націнку покупці тепер платять через мита Трампа, зокрема на товари з Китаю. Речниця Білого дому Керолайн Левіт назвала такі дії політичними. Прикметно, що належить «Амазон» мільярдеру Джефу Безусу, який підтримував Трампа на виборах

«Це ворожий і політичний акт з боку „Амазон“. Чому „Амазон“ не робив цього, коли адміністрація Байдена підвищила інфляцію до найвищого рівня за 40 років? І я також додам, що це не дивно, адже, як нещодавно написало агентство „Ройтерз“, „Амазон“ співпрацює з китайськими пропагандистами», — заявила речниця Білого дому.

Єдине питання, в якому, згідно із соціологією, виборці схвалюють дії нової адміністрації — безпека на кордонах. Цій темі Трамп присвячує найбільше часу у виступі — вихваляється, що за його президентства нелегально кордон перетнули лише 3 мігрантів — цифра, не підкріплена фактами. Усі ж опитування, які демонструють, що виборці незадоволені, президент називає фейковими. І просто на мітингу проводить своє, як каже, чесне опитування — як йому краще називати попереднього президента Джо Байдена — сонний чи злодійкуватий Джо.

«Ми зібралися тут, у самому серці нашої країни, щоб відсвяткувати найуспішніші перші 100 днів правління в історії нашої країни. Це на думку багатьох, багатьох людей. Це найкращий, як кажуть, 100-денний початок правління будь-якого президента в історії. Всі це кажуть. Ми тільки почали. Ви ще нічого не бачили. Ми лише починаємо», — заявив Трамп.

Про зовнішню політику у промові до 100 днів правління Трамп не сказав нічого, зокрема і щодо російської війну проти України, яку обіцяв завершити за день. Навіть опитування лояльного до президента США каналу Fox news свідчить: закордонний трек адміністрації подобається 40% американців, не подобається — 54.

Як американці підтримують Україну

12 тисяч листів на підтримку України американці написали за 2 місяці. Це почалося після вікопомної зустрічі президентів Трампа та Зеленського в овальному кабінеті. Буквально за кілька днів після неї американська поштова служба почала доставляти кореспонденцію в посольство України спеціальними скринями. Що пишуть і що надсилають, нам ексклюзивно погодилися розповісти в українському диппредставництві.

«Є вірші. Нехай замовкнуть рушниці, нехай всі крики стануть тихими, нехай всі танки заіржавіють і всі бомби перетворюються на попіл», — каже пані посол України в США Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова показує листи американців / © ТСН

Тут поштівки, довгі листи, від окремих людей, родин і організацій. Володимиру Зеленському шлють подарунки, поради, як поводитися із Трампом і запрошення в гості.

«Мене найбільше вражають листи від дітей і студентів. І ми намагаємося їм не тільки відповідати, але і відправляємо назад багато книжечок. Український дім купив їх велику кількість „Абабагаламаги“ Історія України англійською мовою. Є люди, які присилають статті, свої пропозиції, якісь думки щодо до того, як можна переламати. Від колишніх військових дуже багато ідей щодо кращого використання зброї, яка зброя нам потрібна», — каже пані посол.

Окрім щирих порад американські друзі України надсилають донати.

«Дуже багато приходило листів із чеками, які люди вкладали і казали, це там на зброю, чи це на розмінування. Величезний підйом в підтримці», — каже Оксана Маркарова.

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