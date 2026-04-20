ТСН у соціальних мережах

100-річна українка відсвяткувала ювілей і розкрила таємниці свого довголіття (фото, відео)

У свої 100 років жінка користується планшетом, ліпить вареники та мріє про щастя для нащадків.

Автори публікації
Владислава Грубич Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
100-річна ювілярка Зоя Іщук

100-річна ювілярка Зоя Іщук / © Сніданок з 1+1

Жителька Хмельницької області Зоя Іщук відсвяткувала свій сотий день народження, але запевняє, що в душі їй немає й п’ятдесяти. Колишня вчителька розповіла, що прожила ціле століття без ворогів та зберегла дивовижну бадьорість.

Про це йдеться у сюжеті програми «Сніданок 1+1».

Зоя Іларіонівна — або ж просто Зоя, як вона просить себе називати — у своє сторіччя поки що не вірить.

«Ні, слухай, я не думаю, що мені сто років! Мені навіть п’ятдесят нема в душі!» — сказала жінка.

І в це справді важко повірити.

Зоя Іларіонівна народилася 16 квітня 1926 року в Хмельницькій області. Своє життя пов’язала з освітою.

«Все життя працювала в школі, дуже любила своїх дітей. Можу сказати, що і вони мене теж любили, бо я була трошки така жорсткувата!» — поділилася ювілярка.

Ще школяркою Зоя познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Але парою вони стали пізніше, теж — у школі. Жінка там навчала української мови та історії, а чоловік — математики.

За сторічне життя Зої було кілька переїздів, і де б вона не була, завжди викладала. Аж до пенсії. На пенсію жінка вийшла в 55. Однак у Департаменті освіти Хмельницької області про неї пам’ятають і зараз.

«Я так здивувалася, коли вони мені прислали, думаю, Господи, вже стільки років пройшло, я не працюю, а вони згадали за це 100-річчя і прислали мені таку подяку!» — розповіла Зоя.

Торт до 100-го дня народження Зої Іщук / © Сніданок з 1+1

Торт до 100-го дня народження Зої Іщук / © Сніданок з 1+1

За сто років негараздів було чимало. Але про них ювілярка згадувати не просто не хоче — вона їх вперто викреслює з пам’яті.

«Я стараюся від себе це все відгорнути, а в мене залишається в душі і навколо мене все тільки добре. А негатив я дуже рідко сприймаю. Я стараюся його до себе, до своєї душі навіть не допустити», — зазначила Зоя.

І в цьому перший секрет жінки.

«У мене всі люди — добрі. У мене нікого нема поганого. У мене нема ворогів. Я в своєму житті ні з ким, я навіть поняття не маю, що значить сваритися!» — сказала ювілярка.

Зоя жартує, що помаленьку-потихеньку — і дожила. І тепер навчає вже філософії своїх рідних.

«Все добре, я все погане пропускаю крізь вуха. Вважаю, що його не було. Треба все відпускати. Очищати свою душу й жити спокійно», — сказала жінка.

І в цьому ще один секрет, кажуть близькі.

«Я думаю, що вона така щаслива, тому що все своє життя вона жила за своїми істинними бажаннями», — сказала онука столітньої ювілярки Даша.

«А потім, вона живе життям дітей, онуків. І якщо людині жити життям молодших, то вона, напевно, і буде молодша!» — сказала донька ювілярки Ляна.

Зоя не приховує — так і є. І ще один секрет — аби не пасти задніх — бути завжди в русі.

«Я навіть не можу уявити, як це можна вдень лежати на дивані. Ну, я не знаю, я собі така людина, щось рухатися, ногами щось робити, головою», — сказала жінка.

У свої сто Зоя любить посидіти у планшеті, наліпити вареників, а ще донедавна мандрувала світом — з дітьми була і на Кубі, і в Єгипті, і в Тайланді.

«80 років мені було, а я ще з ними в подорожі їздила», — пригадала ювілярка.

Фото з подорожей Зої Іщук з рідними / © Сніданок з 1+1

Фото з подорожей Зої Іщук з рідними / © Сніданок з 1+1

Тут — наступний секрет — любов від найближчих. І саме діти з онуками для своєї Зої вигадали сюрприз: у альбомі всі старі фотографії стали великими й кольоровими.

«Бач, підготували такий альбом. Все секретно підготували, що я навіть і не знала!» — каже жінка.

А щоби вразити ювілярку остаточно, родина підготувала відео, де всі фото буквально ожили.

«Живе» фото для Зої Іщук з нагоди ювілею / © Сніданок з 1+1

«Живе» фото для Зої Іщук з нагоди ювілею / © Сніданок з 1+1

Енергія Зої Іларіонівни настільки крута, що кожен із родини не приховує: хоче й собі так само.

«Ну, яке в мене може бути бажання? Я нічого не потребую. До мене всі дуже добре ставляться. Я їх всіх люблю. То в мене єдине бажання — щоб вони всі були здорові і щасливі. А біля них і я перекладаюся», — поділилася ювілярка.

«Бажаю вам всім дожити до таких років! І щоб ви були такі бадьорі, як я!» — додала вона.

