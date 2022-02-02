108 днів у пологовому, більшість часу - в реанімації: у Києві щаслива мама із немовлям подолали коронавірус

108 днів у пологовому, більшість часу - в реанімації: у Києві щаслива мама із немовлям подолали коронавірус

Жанна та Сашко стали рекордсменами столичного центру репродуктивної та перинатальної медицини.

За їхні життя боролися всі - від санітарок до професорів. І тепер вони нарешті змогли повернутися додому. Це малюк, який вижив, і його мама, яка, за словами лікарів, заради нього повернулася з того світу. Жанна та Сашко стали рекордсменами столичного центру репродуктивної та перинатальної медицини. Але це сумний рекорд - 108 днів у пологовому, більшість часу - в реанімації. Причина - коронавірус.

Подробиці – у сюжеті "ТСН. Ранок" за 2 лютого.

Сашкові вже два місяця, але зі своєю мамою він разом лише 12 днів

Маленький Сашко народився з вагою 1,4 кг, але зараз вже набрав і важить 2,6 кг. Від самого народження він борець.

"Татчин характер, а мамине – лоскоту боїться", - жартує матуся.

Жанна захворіла на коронавірус, коли була вагітною. Щеплення вона не робила.

З діагнозом COVID-19 вона майже відразу потрапляє до інтенсивної терапії. У листопаді 2021 року тут було в півтора рази більше пацієнток, аніж відділення може прийняти: розраховане на 6 ліжок, а було 10 пацієнток, які перебували на штучній вентиляції легень.

Жанна потребувала все більше кисню.

"Вона була дуже важка, і мама ця могла померти, і дитина могла померти", - згадують лікарі.

Сашко народився на 31 тижні, породілля - на штучній вентиляції. Новонароджений опинився у дитячій інтенсивній терапії.

Малюк пережив штучну вентиляцію легень, переливання крові.

Медики прийняли рішення - Сашко має повернути мамі жагу до життя.

Коли малюк почав сам дихати, лікарі стали носити його до мами, яка була у критичному стані, але вони могли зустрічатися.

Спочатку мама не могла навіть заговорити до нього через трубку в горлі, але ж тримала на руках.

"Серце відчуло своє, важко було звісно", - зазначила жінка.

За осінь у цих лікарів було 400 пацієнток з коронавірусом. Звісно, врятувати вдалося не всіх. Але історія Жанни та Сашка і 108 днів боротьби надихнула медиків.

Лікарі сподіваються, що майбутні мами потурбуються про себе і своїх немовлят.

"Якби була вакцинована, то все було б значно легше", - погоджується мама маленького Сашка.

Фінал цієї історії несподівано вийшов щасливим: Жанна та її первісток вже вдома. І попереду ціле життя.

Мама і син пробули у пологовому 108 днів через COVID | Новини України

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