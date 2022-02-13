11-річна українка потрапила до книги рекордів Гіннеса: що вона зробила

11-річна українка потрапила до книги рекордів Гіннеса: що вона зробила

В Мілан юну гімнастку запросили організатори книги рекордів Гіннеса, бо бачили, що дитина виконує дуже складні циркові трюки.

Рекордсменка уже вдома: 11-річна українка Софія Тепла з Одещини цієї ночі повернулася в Україну. У Мілані вона потрапила до книги рекордів Гіннеса - виконала неймовірно складний гімнастичний трюк. І перевершила досягнення китаянки, яку досі вважали найкращою у світі. Як зустрічали - тепер уже знамениту гімнастку, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 12 лютого.

На летовищі юну рекордсменку та її маму зустрічають рідні та знайомі з квітами та двометровим іграшковим зайцем. І Софія і її мама тренерка кажуть — підтримка була неймовірною як з України, так і серед італійців.

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В Мілан юну гімнастку запросили організатори книги рекордів Гіннеса, бо бачили, що дитина виконує дуже складні циркові трюки. Їй запропонували побити рекорд китаянки, а саме пройти на швидкість двадцятиметрівку у потрійній гімнастичній складці. Це коли людина прогинає тіло назад аж поки ноги не торкнуться голови і котиться вперед на великій швидкості. Маленька українка зробила це з першої спроби.

Медик, передивляючись відео як глядач захоплюється пластичністю дівчинки, але як фахівець розуміє наскільки складно було виконати такий трюк.

Софія тренується із трьох років. Батьки запевняють - її не змушують. Мовляв, у доньки до цього здібності. І мрія - стати цирковою гімнасткою.

Уже невдовзі ім'я українки Софії Теплої впишуть в новий екземпляр книги рекордів Гіннеса. А вона вже планує виступи на циркових аренах світу. У Мілані її вже запросили у Португалію.

Раніше ми писали про те як потрапити в Книгу рекордів Гіннеса.

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