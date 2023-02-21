11-річний закарпатець захопився роботою військових і взявся допомогти бійцям із Бахмута

На власні кошти купив їм дрон, а зараз збирає на автівку.

На Закарпатті 11-річний школяр відправив військовим у Бахмут бойовий дрон, який придбав сам. Збір почав з продажу браслетів, які виготовляв з друзями, а закінчив за допомогою рідних, які про це й не здогадувалися, йдеться в ТСН.

Іванко Даянканич із захопленням стежить, як українські військові знищують окупантів за допомогою безпілотників. Робота бійців вразила його настільки, тож аби допомогти військовим він зажадав купити їм ще одного дрона. “Я думав дуже про нього, хотів зробити свій вклад в історію ЗСУ… щоб я допоміг”, - каже хлопчик.

Зібрати гроші хотів з продажу браслетів, які робив разом з друзями, а коли зрозумів, що цього замало, з’явилася інша ідея. Саме наближався його день народження, тож попросив рідних дарувати йому гроші на таємничу мрію. Аби було дешевше - дрон шукав і замовляв в Інтернеті. “Я сам вибирав, я дивився по камері, щоб він був маленький і його не можна було збити”, - розповідає Іван.

Також читайте Держсекретар США потрапив в Туреччині на новий землетрус, але говорив про війну в Україні

Зв’язатися з військовими допомогли батькові друзі-волонтери. “Постійно нам щось тут допомагає, складає речі, і одного разу він прийшов і сказав, що майже досяг свою мету, мрію… Згодом приніс цей дрон”, - розповідають волонтери.

Військові на вдячність за дрон подарували хлопцю шеврони та рацію. “Він прийшов додому задоволений, всім телефонував друзям, розповідав, що вони йому подарували”, - переказує мама хлопчика.

“Я з ними перемовлявся по цій рації. Вони сказали, що коли настане перемога, привезуть мені ще одну, щоб у мене був комплект”, - розповідає Іван.

Тепер у хлопця нова мрія і новий збір. “Я збираю на автомобіль ЗСУ. Тут в мене поки тільки 500 гривень і 20 євро”, - показує свої заощадження хлопчик.

Але невдовзі, вірить Іванко, за допомогою небайдужих і цей збір буде закрито.

Читайте також:

За десять кілометрів від білоруського кордону лунають постріли і залпи: українські військові тепер "тренують" ворога

Шеф-кухар залишив Нідерланди і на пересувній кухні рушив до України годувати переселенців

Відбивали тварин у росіян і роздавали сусідам безкоштовно: фермери Харківщині жертовно захищали господарства