11-річну Марійку шукали до ранку: росіяни цинічно вбили людей в одному із міст України (фото, відео)

Наслідки удару по Запоріжжі / © ТСН

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Щовечора близько 17-ї години росіяни нещадно тероризують Запоріжжя керованими авіабомбами. Останній цинічний удар ворога забрав життя трьох містян, ще 41 людина дістала поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — шестеро дітей. Ворожа авіабомба прицільно вдарила у багатоповерхівку, миттєво зруйнувавши одразу декілька поверхів. Під небезпечними завалами рятувальники годинами шукали мешканців будинку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Дарʼї Назарової.

Атака на багатоповерхівку у Запоріжжі

Крики, суцільний жах та цілковитий відчай. Після удару авіабомби в цю житлову багатоповерхівку посипалися перекриття одразу кількох поверхів. Рятувальники ДСНС намагаються під завалами будинку знайти вцілілих людей. Насамперед шукають 11-річну Марійку, яка опинилася під важкими руїнами власної квартири.

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Від розбитого будинку мати дівчинки, пані Катерина, не відходить ні на метр.

Катерина, мати зниклої під завалами дівчинки: «Я просто впала, і мене все засипало... Дочку поки не знайшли — її чи придавило плитою, чи засипало уламками, я не знаю...».

Поки рятувальники розбирають завали, знесилену жінку заспокоюють психологи ДСНС.

Поки на місці прямого влучання тривають пошуково-рятувальні роботи і ДСНСники намагаються врятувати з-під завалів дитину, росіяни повторно запускають керовані авіабомби по Запоріжжю.

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Та незважаючи на постійну загрозу, роботи з пошуку людей під завалами ні на хвилину не припиняються. З понівечених квартир рятувальники та волонтери вивели з десяток мешканців.

Даніїл Пічікін, волонтер: «На третій поверх упав верхній поверх, зараз ми намагаємося знайти людей. Серед тих, кого вивели — був чоловік із дуже тяжкими ранами, була маленька важкопоранена дівчинка, була жінка...».

З-під завалів видніються руки. Це мешканка квартири на 3-му поверсі, яку міцно притисло бетонною плитою. Поки жінку вдалося деблокувати, вона вже не дихала.

Історії порятунку та повторний приліт

У момент прильоту була з родиною вдома пані Тетяна. Воражий КАБ влетів просто у квартиру за стінкою.

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Тетяна, постраждала від російської атаки мешканка: «Я якраз у ванній кімнаті сиділа, коли все раптово полетіло...».

Лічені хвилини врятували від загибелі і пані Олену Пащенко.

Олена Пащенко, постраждала від російської атаки: «Слава Богу, нас і цього разу — а це вже втретє в цьому місці — не було вдома! Першого січня цього року прилетів на перехрестя "Шахед", і ось зараз... Ми з дітьми вийшли на прогулянку. Завжди ми виходимо трохи пізніше, а сьогодні вирішили зайти ще до магазину, і буквально нас розділяло десь 10 хвилин».

Дорослі виїхати з міста не можуть, але дітей після вибухів відвезли до бабусі. Малеча неабияк боїться щоденних обстрілів.

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Олена Пащенко, постраждала від російської атаки: «У моєї доньки взагалі, коли йде стрілянина або летять ракети чи дрони, німіють руки й ноги. Ми навіть коли в коридор переходимо, я її на руках переношу, вона не може самостійно пересуватися — у неї сильні нервові зриви».

Масштабні руйнування та трагічний фінал пошуків

Вже понад тиждень росіяни бʼють по Запоріжжю щодня близько 5-ї вечора. Лише за цю добу у місті через російські атаки пошкоджено понад 60 будинків, з них 20 багатоповерхівок, художній музей, інститут та СТО з автомийкою.

Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації: «Сьогодні ворог зробив два залпи КАбами безпосередньо по місту Запоріжжю. Наразі відомо про чотири локації, які постраждали від прильоту КАБів, та два житлові будинки. Щонайменше у 15 будинках вибиті вікна та пошкоджено покрівлі. Наразі всі служби приступили до відновлення герметичності вікон та закриття прорізів».

Пошуки 11-річної Марійки тривали усю ніч. Дівчинку, на превеликий жаль, уже неживою рятувальники знайшли лише під ранок, коли почалися нові атаки ворога.

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Чергова авіабомба окупантів вдарила по дачному кооперативу. На місці прильоту сталося зайняття, за допомогою лікарів звернулися двоє людей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 ОНЛАЙН 20 ЛИПНЯ | Нічний терор України. Палаюче Підмосков'я! Світовий тріумф Іспанії

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