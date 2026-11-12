11 років від створення ДБР: гучні справи проти топпосадовців, викриття Гринкевичів та резонансні скандали

ДБР / © Державне бюро розслідувань

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Орган, на створення якого Україна чекала понад 20 років. Цього дня, 12 листопада 2015 року, Верховна Рада ухвалила Закон «Про Державне бюро розслідувань». Відтак функції досудового розслідування перейшли від прокуратури до новоствореного відомства. ДБР зобов’язувалось притягувати винних до відповідальності, незважаючи на їхні посади, зв’язки та ресурси.

Як Державне бюро розслідувань бореться зі злочинцями та зрадниками і чи вдалося структурі дотриматись своєї місії — у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

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Що розслідує відомство та статистика справ

Оборудки із розкрадання зброї, злочини за участі держслужбовців та незаконне збагачення на мільйони доларів. Державне бюро розслідувань — орган, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують найвищі посадовці, судді, правоохоронці та військові.

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Лише за десять місяців з початку цього року ДБР скерувало до суду майже дев’ять тисяч справ. Серед обвинувачених — двоє народних депутатів, топпосадовець, три десятки суддів, 1743 правоохоронці, а також працівники податкової, митники та інші службовці.

Дмитро Мірковець, керівник Головного слідчого управління ДБР: «Щороку кількість кримінальних проваджень, які здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань, зростає, зростає кратно. Для порівняння: кількість направлених справ слідчими ДБР до суду, порівняно з довоєнним періодом, зросла майже у 6 разів».

Керівник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець каже: повномасштабна війна вплинула і на роботу їхнього відомства. Державне бюро розслідувань тепер займається ще й виявленням колаборантів та держзрадників, конфіскує російські активи та протидіє злочинам у військовій сфері, зокрема щодо оборонних закупівель.

Схеми на оборонних закупівлях: справа Гринкевичів

Дмитро Мірковець, керівник Головного слідчого управління ДБР: «Одним із перших кримінальних проваджень, в яких ми встановили такі факти, було кримінальне провадження відносно постачання неякісних засобів захисту наших військовослужбовців, зокрема бронежилетів, касок, так званою групою львівського бізнесмена».

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Справа, яка сколихнула усю країну: у 2023 році саме ДБР викрило схему із постачання неякісного військового одягу та амуніції, організовану львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем та його сином Романом. У Бюро розслідувань підрахували: збитки державі у результаті цієї злочинної оборудки склали більше мільярда гривень.

Дмитро Мірковець, керівник Головного слідчого управління ДБР: «Одному з керівників Головного слідчого управління ДБР пропонувався хабар за закриття відповідного кримінального провадження в розмірі 500 тисяч доларів».

Гринкевича-старшого затримали наприкінці грудня 2023 року при спробі підкупу керівника слідчого управління ДБР. Нині усі учасники злочинної організації перебувають у слідчому ізоляторі і чекають на остаточний вирок суду.

Дмитро Мірковець, керівник Головного слідчого управління ДБР: «На сьогодні штат ДБР, визначений законом — це 1900 осіб, і більше третини від загальної кількості ДБР становлять слідчі, які саме здійснюють розслідування відповідних кримінальних проваджень».

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Гучні скандали довкола самого ДБР

За 11 років Державне бюро розслідувань пройшло шлях від новоствореної структури до важливого елемента правоохоронної системи України. Але на цьому маршруті не обійшлося без скандалів довкола самого відомства.

Кінець 2019-го: у соцмережах з’являються аудіозаписи — так званих «плівок», нібито таємно записаних у кабінеті Романа Труби, першого директора ДБР. На записах людина зі схожим на його голосом обговорює начебто з посадовцями з Банкової перебіг розслідувань, зокрема щодо п’ятого президента Петра Порошенка. Сам Роман Труба заявляв, що записи сфабриковані. Втім історія завершилась його звільненням.

А в липні цього року «Слідство.Інфо» підготувало розслідування, в якому фігурує рідний брат нинішнього директора ДБР Олексія Сухачова. Журналісти з’ясували, що Олександр Сухачов у 2018–2020 роках придбав 143 об’єкти нерухомості у Харкові. Квартири, за даними розслідування, обійшлися йому в десятки разів нижче за ринкову вартість — до 50 тисяч гривень кожна.

Пізніше в офіційній відповіді на запит журналістів у ДБР заявили, що ні відомство, ні його директор «не володіють інформацією про господарську діяльність брата» посадовця.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Наслідки удару по Києву! ЗВІТИ про ПЕРЕМОВИНИ! ГУЧНІ справи ДБР | ТСН День 12 листопада

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