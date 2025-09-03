1+1 СВЯТКУЄ 30-РІЧЧЯ! ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО КАНАЛ із ПЕРШИХ ВУСТ”.

1+1 / © ТСН.ua

3 вересня 1995 року українці вперше побачили “Студію 1+1”, яка згодом перетворилася на один із найвпізнаваніших телеканалів країни. Відтоді в ефірі з’явилися десятки знакових програм, а “Телевізійна служба новин” і “Сніданок з 1+1” стали постійними супутниками глядачів у найважливіші моменти життя країни.

Детальніше – в сюжеті “ТСН”.

Уже наприкінці 90-х “плюси” вважали проривом. Телеведуча Алла Мазур пригадує, що головна ідея створення каналу була значно ширшою, ніж просто запуск нового мовника:

“Мета була зробити не просто ще один український канал, а європейський український канал, спробувати вирвати українців із радянської пастки й разом будувати державу”, — каже ведуча.

Перший випуск програми "Студія 1+1". / © 1+1

Ведучий Костянтин Грубич додає, що поява каналу відчувалася як ковток свободи:

“У середині 90-х це наче прорвало. Молоді “плюси” стали тією пробкою, яка вистрілила — і процес пішов далі”.

“Танці з зірками” / © пресслужба каналу "1+1"

За три десятиліття на 1+1 виходили перші українські серіали, журналістські розслідування, адаптації міжнародних шоу “Танці з зірками” та “Голос країни”. Але серцем каналу залишається “Телевізійна служба новин”, що завжди була поруч у найскладніші часи — від Революції Гідності до повномасштабної війни.

Генеральний директор “1+1 media” Ярослав Пахольчук вважає, що канал завжди був революційним:

“Він небайдужий, проукраїнський і для людей. Контент змінювався, але “плюси“ завжди залишалися сміливими і не боялися говорити правду — навіть тоді, коли її не хотіли чути”.

Керівник телевізійного бізнесу “1+1 media” Максим Кривицький додає, що для глядачів канал — це промінь надії:

“Від “Сніданку” до вечірніх програм ми хочемо, щоб українці відчували від каналу позитив і життєствердність”.

"Ти не один". / © 1+1

Слоган “Ти не один” став не лише брендом, а й принципом роботи редакції. Алла Мазур каже, що саме ця інтонація допомогла вибудувати особливі відносини з глядачами:

“Він виявився пророчим. Ми спілкуємося з глядачами дуже близько, і це працює”.

Після початку повномасштабної війни 1+1 долучився до марафону “Єдині новини”, а розважальний контент переїхав на “1+1 Україна”. Водночас керівництво анонсує, що незабаром глядачі побачать ще більше випусків ТСН.

“Ми плануємо, що вже в наступному році ТСН повернеться на “1+1“. Далі буде”, — пообіцяв Ярослав Пахольчук.

Тридцять років потому “плюси” залишаються не просто телеканалом, а частиною культурного та інформаційного життя країни.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: