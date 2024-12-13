12-16 годин без світла – не межа: експерт розповів про наслідки ракетного удару по Україні

У п’ятницю,13 грудня, Росія знову здійснила масований ракетний удар по Україні. Ворог атакував українську енергетику по всій країні застосувавши 94 ракети (81 вдалося збити) та 193 безпілотника.

Комбінований повітряний удар вже називають одним із найбільш масштабних по українській енергетиці – крилаті ракети та балістика атакували переважно західні регіони.

Перспектива – 12 годин без світла

Про наслідки від атаки росіян ТСН.ua розповів Олег Попенко, експерт сфери ЖКГ.

За словами фахівця, основний удар ворог завдавав по газовим та електромережам, в тому числі, й по газосховищах.

"Наслідки можуть бути досить важкими. Гадаю, що вже найближчим часом варто очікувати на тривалі відключення. Нам потрібно бути готовими до відключення електроенергії до 12 годин на добу. На жаль, доведеться сидіти без світла по всіх чергах", – розповідає ТСН.ua Олег Попенко, експерт сфери ЖКГ.

Загроза проходженню опалювального сезону

Він додає, що, передусім, ворожі влучання погіршили передачу електроенергії по всій території України. Окрім цього, є пошкодження мереж газопостачання та газосховищ, через це ми не зможемо доставляти газ до об’єктів генерації, певна частина з яких на ньому працює.

"Це значно ускладнює ситуацію не тільки з електроенергією, а й в цілому загрожує проходженню опалюваного сезону, бо для його стабільності потрібен газ. Зараз погода більш-менш помірна, але найближчим часом синоптики обіцяють серйозне похолодання. Мороз, який триматиметься декілька днів та ракетні удари, у комплексі, загрожують нам величезними проблемами з проходженням опалювального сезону", – зауважує Олег Попенко.

Куди та навіщо цілив ворог?

Експерт додає, той факт, що Укренерго планує відключати половину споживачів, свідчить про те, що ворогом завдані серйозні удари по енергетиці.

"Судячи з мапи завданих ракетних ударів, росіяни били приблизно так, як і місяць тому. А це – Тернопільська, Хмельницька, Львівська та Закарпатська області. В останній є, як об’єкти генерації, так і ті, де ми отримуємо імпортовану електроенергію від партнерів. Гадаю, що ворог намагався зробити так, щоб ми її не отримували. А удари по Івано-Франківській області – це намагання уразити газосховища та газотранспортну систему. Тобто, росіяни, методом ракетного терору, намагаються залишити українців без світла та тепла посеред зими", – розповідає Олег Попенко.

Куди поділися мільярди на захист об’єктів енергетики?

Експерт додає, що від ворожої атаки постраждали і об’єкти генерації електроенергії. І тут виникає безліч питань до систем захисту таких об’єктів, про який, як мінімум, пів року розповідали посадовці.

"Якщо прямо та чесно – немає ніякого захисту, його не побудували. Всі ці заяви від Кабміну, Укренерго, численних посадовців – порожнє місце. Ніякого захисту на цих об’єктах фактично не збудували. Судячи по кількості ракет, яка летить та результату після відбою тривоги, бачимо, що результат захисту нульовий. Розповіді про 1,2,3,4 рівні захисту – все це абсолютно не працює. З цього я роблю висновок, що захисту просто немає. На жаль, росіяни поцілили туди, куди хотіли. Якщо ворог запустив на 10-20 ракет більше, від попередньої атаки, то це не знімає питання захисту та витрачених на його побудову десятків мільярдів гривень", – зауважує Олег Попенко.

20 годин без світла та міста, що замерзають

Експерт додає, що українцям доведеться сидіти по 12 годин без світла, і це, на жаль, зовсім не межа.

"Час відключення електроенергії у деяких областях України може сягати до 16 та навіть 20 годин. Величезне питання: як людям виживати в таких умовах? Як бути мешканцям Кривого Рогу, де немає опалення у близько 70 тисяч людей вже два місяці? Міська влада разом з Нафтогазом просто зірвали опалювальний сезон. Тепер у місті ситуація ще гірша, бо у жителів, окрім відсутності теплопостачання, не буде ще й електроенергії по 10 годин", – підкреслює Олег Попенко.

Експерт зазначає, якщо вдарять сильні морози – все може закінчитися катастрофою.

"Ми можемо отримати другий Алчевськ, де у 2006 році був справжній морозний апокаліпсис, через повну не підготовленість до опалювального сезону. Тоді вся Україна допомагала місту, працювали тисячі людей, яким вдалося відновити теплопостачання. У Кривому Розі зараз працює 60 бригад і їм за місяць не вдалося під’єднати й половину населення до тепла, а це понад тисяча багатоквартирних будинків. Чим це закінчиться – ніхто не може сказати", – підсумовує Олег Попенко.

Раніше ТСН.ua розповідав про відключення світла по-новому: експерт пояснив, навіщо ділити Україну на зони.

200 дронів і сотня ракет! Все що відомо про масштабний удар по енергетиці 13 грудня

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