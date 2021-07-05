12-кілограмова брила Берестейського шляхопроводу проломила скло вантажівки і ледь не травмувала пасажира

Шмат брили водій пошкодженого автомобіля забрав із собою, як речовий доказ.

У столиці "втомився" ще один міст. Цього разу бетонна брила відпала од шляхопроводу над проспектом Перемоги - це чи не найжвавіша магістраль Києва. Залізобетонний шмат мосту поцілив у вантажівку "ГАЗель" та поранив її пасажира.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Частина бетонного перила, яка містить у собі металеву конструкцію, значно пошкоджена, це видно на вцілілих ділянках. Найймовірніше, арматура залізобетонних перил прогнила і через вібрацію не витримує навантажень.

Залізобетонний шмат 12 кілограмів перила поцілив у вантажівку "ГАЗель" і дивом не поранив її пасажира. Брила пробила лобове скло, влетіла в салон і застрягла на боковій стійці в кількох сантиметрах від голови пасажира.«Під'їздили до мосту, із автошляху впав шматок бетону десь метровий. Добре, що в корону, а із корони вже в скло. Удар був сильний, половина блоку влетіла в салон, скло в обличчя шок, страшно», - каже пасажир автівки Віктор.

Новини України: у столиці залізобетонний шмат моста поранив пасажира автівки

Шмат брили водій пошкодженого автомобіля забрав із собою, як речовий доказ. Скло заклеїли скотчем і продовжили подорож. Поліція склала протокол, а дорожники пообіцяли за кошт комунального підприємства відремонтувати автівку. Заявляють, що ремонтуватимуть і сам міст.

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