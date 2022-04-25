12-річна дівчинка з Олешків віддала заощадження, на які хотіла купити телефон, українській армії

Вони просили малюків заплющувати очі й ховати голови, аби не бачити жаху, який відбувався на вулиці - так батьки вивозили прийомних дітей з окупованої Херсонщини. Згодом, у Німеччині, українська родина знайшла волонтерів, щоби передати гроші українській армії. Свої заощадження віддала 12-річна Лєра.

Вона складала кошти, щоби на свій день народження купити телефон, але вирішила віддати їх на потребу війська. Історію родини, яка виїхала з окупованих Олешків до Німеччини, розповіла кореспондентка ТСН Інна Боднар в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Так, у мами Лєри Алли семеро дітей, з них шестеро - прийомні. Усі разом щасливо жили у рідних Олешках до 24 лютого. Містечко на Херсонщини російські війська окупували у перші ж дні війни. Ворожа техніка, коли заходила у місто, то гатила увсебіч: по будинках і по людях. Просто з-під танків батьки рятували дітей, лежачу бабусю і собаку.

Журналістка дізналася, що Лєра ще в мирній Україні збирала собі на подарунок на день народження, хотіла новий смартфон. Однак рятуючись від війни вирішила, що вона може й без нового телефона, а українські військові без її допомоги - ні. Зібране передала на потреби війська.

Про вчинок дівчинки волонтерка написала пост у мережі. У день народження Лєра не залишилася без подарунки - ведуча ТСН Соломія Вітвіцька придбала їй телефон.

На Лєрині гроші придбали турнікети для танкістів - прозвітувала іменинниці волонтерка: "Ми твій щедрий подарунок передали військовим. Це турнікети які рятують життя, ми дякуємо тобі за такий подарунок. Це приклад для інших допомагати по можливості нашим військовим".

Варто зазначити, що прихисток від війни родина знайшла у Нюрнберзі. Саме тут після другові світової війни проходив міжнародний військовий трибунал, де судили нацистських злочинців. Усі тут вірять, що на лаві підсудних сидітимуть і російські окупанти, що принесли горе в Україну.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 61-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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