12-річний Данило продавав молоко, щоб врятувати маму: як склалася доля родини із Чернігівщини

Додому повернулась українка, яка лікувалася в Німеччині. Людмилі з Чернігівщини поранило ногу, коли ворожий снаряд прилетів на подвір'я. Після деокупації регіону, син Данило на велосипеді долав кілометри до Чернігова, продавав молоко і купував мамі ліки. Вчинок хлопчика настільки всіх розчулив, що мама на лікуванні опинились аж у Німеччині.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Під час обстрілу жінка отримала травму ноги, а її 12-річний син заробляв на лікування

Родина із Чернігівської області пережила російську окупацію. Данило з мамою та бабусею нікуди не виїжджали через господарство. Під час обстрілів ховалися в погребі. А в моменти затишшя порали худобу. І саме в той момент, коли нібито не стріляли, їм у двір прилетів снаряд. Мамі травмувало ногу. ЇЇ вдалося доправити в лікарню до Чернігова. А Данило з бабусею вирішили йти в інше село, полем і разом із коровою.

Корова й коти - все, що залишилося в родини після деокупації Чернігівщини. Від рідного обійстя - руїни і травмована нога в мами. Тоді 12-річний Данило ухвалив доросле рішення - став заробляти мамі на лікування. Він возив молоко до Чернігова та продавав його. Щодня на велосипеді долав 10 кілометрів в один бік.

Жінка з сином через рік повернулись до України

Коли про історію цієї родини дізналась Україна - їм вирішили допомогти і волонтери відправили жінку на лікування до Німеччини.

Обіцяне лікування в Німеччині волонтерка так і не зорганізувала. Данило з мамою за кордоном вважалися біженцями, жили в притулках, зрештою, опинилися в маленькій кімнаті, в селі неподалік Гамбурга. Там ТСН і знайшла Даню з мамою, через пів року після виїзду за кордон.

Людмила у Німеччині

Тоді під опіку жінку взяла німецько-українська організація "Юкрейніан фюче". Людмила нарешті потрапила до фахівців. І майже через рік повернулась назад до України. Там їх зі сльозами на очах зустрічає бабуся Данила та мати Людмили.

Зустріч бабусі та онука

Жінка каже, що у Німеччині фахівці виготовили їй силіконову стопу. Зараз їй потрібна реабілітація. Силіконову ногу, каже, рекомендували спочатку носити по півтори години вдень. Треба користуватись ортопедичним взуттям і крокувати рівною поверхнею. Розповідає німецькі настанови Людмила, тупцюючи ґрунтовими стежками поміж руїн. Розбита хата і досі височіє обгорілими стінами.

Людмила показує силіконову стопу

Родина намагається відбудувати житло

Тимчасове житло бабуся Ніна облаштувала у погребі, який вцілів. Поруч волонтерська організація допомагає будувати літню кухню, проте жінка бідкається, що це відбувається дуже повільно.

Продавав молоко, щоб врятувати маму: як склалася доля жінки, яку завдяки сину рятували в Німеччині

"На даний час будівництво призупинене за відсутності необхідної кількості будматеріалів, їх немає просто. І фінансової можливості нашої організації не дозволяють фінансувати дане будівництво", - каже голова об'єднання "Бо можемо" Андрій Галюга.

Жінка сподівається, що все ж зимуватиме у рідній хаті, бо нікуди не хоче звідси їхати.

Данило після повернення з Німеччини біжить, щоб побачити свою корову "Калину". Хлопець каже, що тепер продаватиме молоко та допомагатиме на будівництві.

Зустріч Данила і "Калини"

Нагадаємо, російська ракета залишила дитину без житла.

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