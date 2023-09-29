12-річний Данило продавав молоко, щоб врятувати маму: як склалася доля родини із Чернігівщини

Хлопець з мамою повернулись з Німеччини до рідного села.
Додому повернулась українка, яка лікувалася в Німеччині. Людмилі з Чернігівщини поранило ногу, коли ворожий снаряд прилетів на подвір'я. Після деокупації регіону, син Данило на велосипеді долав кілометри до Чернігова, продавав молоко і купував мамі ліки. Вчинок хлопчика настільки всіх розчулив, що мама на лікуванні опинились аж у Німеччині.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.
Під час обстрілу жінка отримала травму ноги, а її 12-річний син заробляв на лікування
Родина із Чернігівської області пережила російську окупацію. Данило з мамою та бабусею нікуди не виїжджали через господарство. Під час обстрілів ховалися в погребі. А в моменти затишшя порали худобу. І саме в той момент, коли нібито не стріляли, їм у двір прилетів снаряд. Мамі травмувало ногу. ЇЇ вдалося доправити в лікарню до Чернігова. А Данило з бабусею вирішили йти в інше село, полем і разом із коровою.
Корова й коти - все, що залишилося в родини після деокупації Чернігівщини. Від рідного обійстя - руїни і травмована нога в мами. Тоді 12-річний Данило ухвалив доросле рішення - став заробляти мамі на лікування. Він возив молоко до Чернігова та продавав його. Щодня на велосипеді долав 10 кілометрів в один бік.
Жінка з сином через рік повернулись до України
Коли про історію цієї родини дізналась Україна - їм вирішили допомогти і волонтери відправили жінку на лікування до Німеччини.
Обіцяне лікування в Німеччині волонтерка так і не зорганізувала. Данило з мамою за кордоном вважалися біженцями, жили в притулках, зрештою, опинилися в маленькій кімнаті, в селі неподалік Гамбурга. Там ТСН і знайшла Даню з мамою, через пів року після виїзду за кордон.
Тоді під опіку жінку взяла німецько-українська організація "Юкрейніан фюче". Людмила нарешті потрапила до фахівців. І майже через рік повернулась назад до України. Там їх зі сльозами на очах зустрічає бабуся Данила та мати Людмили.
Жінка каже, що у Німеччині фахівці виготовили їй силіконову стопу. Зараз їй потрібна реабілітація. Силіконову ногу, каже, рекомендували спочатку носити по півтори години вдень. Треба користуватись ортопедичним взуттям і крокувати рівною поверхнею. Розповідає німецькі настанови Людмила, тупцюючи ґрунтовими стежками поміж руїн. Розбита хата і досі височіє обгорілими стінами.
Родина намагається відбудувати житло
Тимчасове житло бабуся Ніна облаштувала у погребі, який вцілів. Поруч волонтерська організація допомагає будувати літню кухню, проте жінка бідкається, що це відбувається дуже повільно.
"На даний час будівництво призупинене за відсутності необхідної кількості будматеріалів, їх немає просто. І фінансової можливості нашої організації не дозволяють фінансувати дане будівництво", - каже голова об'єднання "Бо можемо" Андрій Галюга.
Жінка сподівається, що все ж зимуватиме у рідній хаті, бо нікуди не хоче звідси їхати.
Данило після повернення з Німеччини біжить, щоб побачити свою корову "Калину". Хлопець каже, що тепер продаватиме молоко та допомагатиме на будівництві.
Нагадаємо, російська ракета залишила дитину без житла.
Читайте також: