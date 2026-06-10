12-річний Гріша загинув біля дому, а на Ірину чекав син з інвалідністю: нові подробиці кривавої ДТП у Києві

Загиблі у ДТП Григорій та Ірина / © ТСН

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У Києві розпочалося прощання з жертвами однієї з найгучніших та найтрагічніших аварій цього року, яка сталася минулої п’ятниці на Караваєвих дачах у Солом’янському районі. Масштабна ДТП забрала життя чотирьох мирних людей, які просто йшли підземним пішохідним переходом. Тим часом навколо судового процесу над винуватцем спалахнув новий скандал.

Версія захисту про те, що водій нібито раптово «знепритомнів» за кермом, повністю розсипалася після перших свідчень єдиного прямого очевидця — пасажирки, яка перебувала всередині салону смертоносного авто.

Усі деталі розслідування та емоції розбитих горем родин — у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

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Останні 200 метрів до дому: трагедія 12-річного Григорія-Федора

Для 12-річного киянина Григорія-Федора Глушича п’ятниця мала стати найщасливішим днем — хлопець якраз закінчив Вальдорфську школу і повертався додому з останнього дня навчання. Йому залишалося пройти всього дві сотні метрів. Підліток, який сильно захоплювався точними науками, мріяв стати програмістом і вже наступного року мав перейти до спеціалізованої математичної школи, піднімався сходами з підземного переходу, коли в нього на шаленій швидкості влетів неконтрольований чорний Mercedes.

Мама Олександра та сестра Аліса забили на сполох, коли хлопчик вчасно не повернувся, а на годиннику вже була сьома вечора. Сестра згадує, що якраз запарила йому локшину та відклала шматочок шоколадки, чекаючи, що брат ось-ось переступить поріг.

Олександра Глушич, мама загиблого підлітка: «Я зателефонувала йому, і мені відповів співробітник поліції. Якось так сказав, що сталася ДТП. Я спитала: а що з Грішенькою? А він сказав, що Гріша загинув».

Батько хлопчика, Олексій Глушич, наразі захищає Україну та служить у складі відомої бригади «Хартія». Страшну звістку про миттєву загибель сина він почув телефоном від дружини прямо під час службової наради у підрозділі. Чоловік зізнається, що зміг підняти слухавку лише з третього разу, а після почутого від шоку не міг вимовити навіть трьох слів, щоб покликати на допомогу головного сержанта.

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«У неї не було шансів»: дитсадок у жалобі за вихователькою Іриною

Біля будівлі одного зі столичних моргів, де днями завершилися тривалі та складні судово-медичні експертизи, збираються сотні людей із живими квітами. Тут прощаються ще з однією цивільною жертвою цього теракту на дорозі — 47-річною вихователькою ясельної групи місцевого дитячого садка Іриною Лазаревою.

Прощання з Іриною Лазаревою. / © ТСН

Ірина поверталася після роботи тією ж підземкою і на відео з камер спостереження її можна впізнати за рожевими брюками. Жінка розминулася на сходах із Грішею за секунду до того, як машина пробила залізобетонний відбійник, злетіла в повітря та залетіла у перехід. Знайома загиблої Наталія Березій згадує, що коли вперше побачила ці кадри в соцмережах, одразу сказала чоловіку: «У цієї дівчини просто не було шансів», навіть не підозрюючи, що на екрані — її близька подруга.

Наталія Березій, подруга загиблої виховательки: «Вона була дуже усміхнена. Як мама, яка навіть тебе, дорослу людину, обіймала, заспокоювала — і все ставало добре. Коли всі були в стресі, вона залишалася спокійною і турботливою. Вдома на неї чекав син, який має особливості розвитку та потребує постійного важкого догляду. Ірина виховувала його абсолютно сама, мало кому розказувала про його діагнози і бігала до нього додому навіть під час коротких обідніх перерв у садку, коли діти лягали на тиху годину».

Окрім підлітка та виховательки, удар автомобіля забрав життя ще двох людей. Це молоді офіцери поліції, які перебували при виконанні службових обов’язків і в цей момент рухалися підземкою: 25-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 20-річний лейтенант Денис Будченко.

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загиблі у ДТП поліцейські / © ТСН

Хто такий Павло Плешивцев і чому версія про «втрату свідомості» неправдива

Винуватцем масштабної катастрофи виявився 49-річний Павло Плешивцев — уродженець Херсонщини, батько п’ятих дітей, який займався фермерством, позиціонував себе як пастир однієї з релігійних організацій, а в Києві підробляв приватним візком у службах таксі. До зали Шевченківського районного суду столиці його завезли на медичній каталці у супроводі двох лікарів через отриману в аварії травму ноги.

Адвокат водія Євген Мельниченко з перших хвилин намагався пом’якшити майбутній запобіжний захід і натякав, що Mercedes міг мати раптову технічну несправність або сам керманич перебував у безпорадному стані: «Тут таке враження, що впливу на важелі керування взагалі не було. Водії засипають, торкають узбіччя і починають реагувати…». Сам Плешивцев на камеру коротко заявив, що просто «втратив свідомість» і тому випадково затиснув педаль газу на плавному повороті автостради.

Проте столична прокуратура ці доводи захисту повністю спростовує. За Плешивцевим офіційно зафіксовано систематичне та грубе ігнорування ПДР — його неодноразово притягували до відповідальності за небезпечне перевищення швидкості. Загалом на його рахунку вже чотири серйозні аварії, дві з яких він скоїв лише від початку поточного року.

Антон Єфімов, заступник керівника Київської прокуратури: «На даний час жодних обставин, які могли б пом’якшити та виправдати підозрюваного, не встановлено. Офіційна технічна експертиза автомобіля триває».

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Ба більше, слідчі розкрили головний козир обвинувачення — у справі з’явився живий свідок. У момент кривавого таранту Плешивцев виконував офіційне замовлення таксі та підвозив жінку. Вона дістала важкі травми і наразі перебуває в лікарні, але вже дала перші офіційні свідчення. За даними джерел ТСН у правоохоронних органах, пасажирка заявила: водій насправді просто вирішив зухвало похизуватися перед нею своїм «умінням екстремального водіння» на великій швидкості, що й призвело до пробиття відбійника та смерті чотирьох пішоходів.

Реакція Кабміну та позиція батька хлопця

Ця моторошна трагедія збурила українське суспільство та спровокувала серйозний урядовий діалог щодо негайного посилення відповідальності за порушення ПДР. Очільниця Міністерства економіки та перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко офіційно анонсувала, що Кабінет Міністрів уже готує пакет жорстких санкцій для водіїв, які систематично перевищують швидкість. Мова йде про радикальне збільшення штрафів та повне технічне удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень на дорогах.

Поки урядовці розробляють закони, Шевченківський районний суд ухвалив рішення: відправити Павла Плешивцева під варту у СІЗО строком на 60 діб без права внесення грошової застави. За скоєне йому загрожує до 10 років за ґратами. Проте батько загиблого Гріші, військовослужбовець «Хартії» Олексій Глушич, переконаний — змінювати законодавство потрібно кардинально, збільшуючи саме тюремні терміни за вбивство людей на дорогах.

Олексій Глушич, батько загиблого хлопчика: «Прагнемо максимального покарання для цієї людини. Ця людина не випадково вбила чотирьох людей і нашого сина. Це прямий наслідок його свідомої діяльності. Це наслідок його багаторічної зневаги до правил дорожнього руху. А зневага з’являється від того, що покарання в нашому чинному законодавстві просто нікчемне».

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Родичі всіх чотирьох загиблих наразі офіційно об’єднуються у єдину групу, аби їхні спільні інтереси були максимально потужно представлені адвокатами під час майбутніх судових слухань по суті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЄВРОПА готує ЖОРСТКИЙ удар по РФ?! Князєв здає суддівську мафію! | ТСН 20:00 9 червня

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