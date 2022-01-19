12 тисяч в місяць з квартири за електроенергію: саме стільки платять мешканці новобудови у Києві (відео)

12 тисяч в місяць з квартири за електроенергію: саме стільки платять мешканці новобудови у Києві (відео)

Від грудня забудовник поставив людей перед фактом - їхній будинок переводять на комерційний тариф.

12 тисяч в місяць з квартири - лише за електроенергію! Саме стільки доводиться платити мешканцям новенької київської багатоповерхівки. Від грудня минулого року забудовник поставив їх перед фактом - їхній будинок переводять на комерційний тариф! Більш як 5 гривень за кіловат. Це втричі більше, ніж платять інші українці.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Пані Галина кілька місяців тому заїхала в нову квартиру. Окрім освітлення, там ще стоїть бойлер та електроплита. Але ще в листопаді платіжка за електрику була 2 тисячі, а за грудень аж на 10 більше.

"Існувати неможливо - ми вже просто без копійки залишились", - каже вона.

Уся справа в тому, що забудовник неочікувано поставив мешканців перед фактом - від грудня усі платять за комерційним тарифом! Замість 1,68 грн за кіловат тепер ціна – 5,7 грн.

"Нас попередили про те, що будинки ще не передані на постійне підключення. Забудовник гарантував те, що компенсуватиме різницю в тарифах між тим, що отримує будівельний майданчик, і ми платитимемо 1,68 грн… Спочатку забудовник дотримувався своїх обіцянок. Так мало тривати допоки не добудують трансформаторні підстанції для ЖК. Та всі квартири продали, але нічого не добудували", - каже мешканка багатоповерхівки Наталія. У неї платіжка за грудень вийшла близько 5 тисяч грн, водночас її у квартирі не було два тижні

"Якби я повний місяць проживала, як зазвичай, то сума сягнула б 8-9 тисяч", - додала вона.

Мешканці обурені! Днями влаштували мітинг - зібралися під офісом забудовника. Проте відповідей не отримали.

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко каже, що таких будинків лише по Києву 250.

"Забудовник не хоче розраховуватись, він не хоче взяти на себе забов’язання, він збирає кошти з людей, які закупили собі квартири, а по факту ці кошти привласнює, замість того, щоб вкладати його в інфраструктуру і підключитись до мереж", - каже Попенко.

Але адвокат Лаврентій Царук радить не опускати рук. Спочатку писати скарги до Держпродспоживслужби, ДАБІ та подавати до суду. А от не потрапити в таку ситуацію в Україні дуже складно.

"Ці квартири коштують дешевше, тому що їх немає ще. Й існує ризик, що вони будуть недобудовані або збанкрутує забудовник, або не буде якоїсь електромережі, або якийсь посадовець не видасть там якийсь документ, або шахраї якісь щось вкрадуть. Тому людям, які хочуть придбати нову нерухомість, якої ще немає, і не можна нічого перевірити, я би радив в першу чергу подивитися історію цього забудовника", - каже адвокат.

Якщо у мешканців вищезазначеної багатоповерхівки нічого не вийде зі зверненнями та судами, їм самим доведеться створювати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку і самостійно обирати, куди під'єднатися до міських електромереж без посередників. Проте вартість таких робіт може сягнути мільйони гривень.

12 тисяч в місяць за електроенергію: чи законні такі тарифи

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