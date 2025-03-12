1250 пожеж за добу: на згарища в Україні перетворилися понад тисячу гектарів полів, лук і навіть лісів

1250 разів за добу виїжджали українські рятувальники гасити пожежі в екосистемах. На згарища перетворилися понад тисячу гектарів полів, лук і навіть лісів. Палає по всій Україні. У вогні гинуть люди, горять будинки, від пожеж тікають звірі. Основна причина займань – підпали сухостоїв та сміття.

Надзвичайники працюють цілодобово – коли не гасять, вирушають у рейди: пильнують із повітря, ходять по подвір'ях, нагадують про штрафи. Однак, одне за одним надходять повідомлення про нові осередки. Кореспондентка ТСН Анна Махно у сюжеті розповілі докладно.

Прикарпаття. Гектари важкодоступного гірського лісу в диму і полум’ї. В області вже четверо загиблих у пожежах. Ще один чоловік травмований. Троє постраждалих і на Вінничині. А на Черкащині під час гасіння сухостою загинув 29-річний рятувальник.

А це вже на Волині палає будинок. Вогонь наблизився до дачного масиву. В області ще й тліють торфяники.

А ці кадри з Львівщини. Від вогню втікають звірі. Од вихідних в Україні зафіксували понад 2 з половиною тисячі пожеж в екосистемах. Палає і вдень, і вночі.

Пожежі в екосистемах / Скриншот із відео ТСН

“Основною причиною виникнення цих пожеж є самовільне спалювання людьми сухої рослинності. У нас на Рівненщині катастрофічна ситуація з пожежами в природних екосистемах”, – каже речниця ДСНС Рівненщини Олеся Терещук.

От ТСН рушає до селища Рокитне. Тут рятувальники поспішають на черговий виклик. Повідомляють: у селі неподалік є загроза, що полум'я перекинеться на будинки. Вогонь намагаються приборкати і місцеві.

Не знає, мовляв, хто підпалив, і пан Федір з Рокитного. Але саме з його обійстя вогонь перекинувся на сусідське.

“Загорілась господарська будівля , потім по траві перекинулося на цю будівлю і на житловий будинок”, – каже пожежник Дмитро Мініч.

Лише на Рівненщині від початку року виникло вже понад 300 пожеж, кажуть в ДСНС, торік за аналогічний період було лише 16.

Пожежі в екосистемах / Скриншот із відео ТСН

“За стільки років працюю це вперше, що березень і так горить. 14 було виїздів. Це рекорд. Ще ніхто не побив”, – каже Дмитро Мініч.

Такою в пана Дмитра видалася лише одна зі змін.

Інспектори ходять по подвір’ях, розповідають про небезпеку на вулицях. Нагадують про штрафи від 3060 грн до понад 6 тисяч. Раптом помічають дим. На вулиці горить гілля, поруч чоловік. Заперечує, що підпалював. Врешті гасить. Пильнують рятувальники за порушниками і з повітря.

Пожежі в екосистемах / Скриншот із відео ТСН

Рятувальники сподіваються, що люди все ж почнуть усвідомлювати якої шкоди може завдати здавалось би невеличке вогнище. За лічені секунди воно може перетворитися на вогняне пекло.

“Масштаби грандіозні, лісова місцевість, болотиста все вигорає, звірі вигорають”, – каже Дмитро Мініч.

Раніше ми писали про те, що на Буковині згорів чоловік під час спалювання сухої трави.

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