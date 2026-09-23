13 дітей і вантажівка з майном: родини змушені евакуюватися під обстрілами із ще однієї області України

Евакуація на Дніпропетровщині / © ТСН

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Росіяни виганяють із власних домівок усе нові й нові українські родини. Від наймолодших до найстарших люди змушені тікати від жахіть війни. Цього разу термінову евакуацію з села Троїцьке на Дніпропетровщині провела гуманітарна місія «Проліска».

З прифронтового населеного пункту волонтери вивезли дві великі сім’ї. Усі пасажири ледь помістилися в пасажирський бус, а їхній нехитрий крам і майно склали до вантажівки. Люди їдуть до іншого району області — облаштовувати життя заново. Знають, що легко не буде, однак принаймні над головами дітей більше не літатимуть ворожі FPV-дрони та керовані авіабомби.

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Докладніше про евакуацію розповіла кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

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Сльози прощання та 13 дітей в одному бусі

Зібрали найнеобхідніші речі, попрощалися з рідною домівкою та рушили в дорогу. З Троїцького виїжджають одразу дві великі родини, у яких загалом виховується 13 дітей.

Малеча тулиться до бабусі, пані Марії, і в очікуванні довгої дороги не знає, чим себе зайняти. Жінка не може стримати сліз, адже не уявляє, як тепер житиме сама без галасливої ватаги онуків.

«А тепер тяжко буде, тихо буде... Ніхто не прибіжить, не спитає: "Бабусю, що ти тут, як ти тут?"» — зі сльозами на очах ділиться пані Марія.

Мати Діана, окрім власних дітей, забирає з небезпеки ще й сестру з її малечею. Поки що всі вони житимуть разом в одному будинку на новому місці. З собою брали лише найнеобхідніше, але враховуючи величезну кількість дітей, майно та речі ледь помістилися у вантажний автомобіль.

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«Потім будемо дивитися по ситуації, що воно й як буде», — каже Діана.

Евакуація на Дніпропетровщині / © ТСН

Допомога «Проліски»: як працює новий проєкт евакуації з майном

Евакуювати родини допомогла гуманітарна місія «Проліска», яка надала необхідний транспорт для переїзду.

«Сьогодні ми їх від точки А до точки Б повністю евакуюємо разом із їхніми речами на вантажному автомобілі. У нас є такий проєкт, який стартував буквально три місяці тому: ми допомагаємо перевозити меблі та всю техніку, яка необхідна людям. Адже виїжджати з порожніми руками — це надзвичайно складно, а починати все з нуля — тим паче», — розповів представник гуманітарної місії «Проліска» Віталій Воскобойник.

Голова родини залишається з дітьми лише на кілька днів, щоб допомогти влаштуватися, після чого змушений повернутися до роботи та домашнього господарства у Троїцькому. Чоловік зізнається: хоч і сумно проводжати рідних, але безпека дітлахів — понад усе. Офіційну евакуацію всіх родин із дітьми у громаді оголосили ще місяць тому.

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«У нас же був тут приліт прямо за двором. З травня до нас почали діставати FPV-дрони та "Молнії". КАБів у нас поки не було, а от у сусіднє село, якщо навпростець 5 кілометрів, прильоти авіабомб уже були», — розповідає батько родини.

Безпечніші райони Дніпропетровщини

Наразі всі евакуйовані вирішили залишатися у межах Дніпропетровської області, але в більш безпечному районі, віддаленому від лінії фронту.

Евакуаційні заходи, які тривають у різних прифронтових селах Дніпропетровщини вже майже півтора року, продовжуються.

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