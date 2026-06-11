13 годин у холодному підвалі без їжі: на Одещині спалахнув гучний скандал через екстремальний НМТ

На Одещині школярі 13 годин здавали НМТ

Реклама

В Одесі спалахнув скандал, пов’язаний із проведенням Національного мультипредметного тесту (НМТ). Понад тисячу випускників місцевих шкіл були змушені проходити вирішальне тестування протягом майже тринадцяти годин замість запланованих кількох. Причиною цього стали безперервні повітряні тривоги: іспити постійно зупиняли, а виснажених дітей годинами тримали в непристосованих сховищах без нормальних умов, їжі та води.

Чиновники від освіти називають інцидент форс-мажором, натомість батьки та самі учні говорять про тотальну неготовність регіону до викликів війни. У ситуації розбирався кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

НМТ тривав 13 годин через загрози обстрілів

Для багатьох одинадцятикласників Одещини цьогорічний мультипредметний тест перетворився на справжнє психологічне та фізичне катування. Підлітки прийшли до екзаменаційних центрів о 10:00 ранку з надією швидко скласти іспити з чотирьох предметів, а вийшли звідти вже практично вночі. Через постійну загрозу ворожих ударів та біганину до підвалів тестування розтягнулося на рекордні 13 годин.

Реклама

У соціальних мережах миттєво поширилися емоційні та гнівні дописи обурених батьків та самих випускників. Люди публікували відео, як мами під стінами центрів тестування годинами в розпачі чекають на своїх дітей, не маючи можливості їм допомогти.

Головне питання, яке ставлять посадовцям батьки: чому за чотири роки повномасштабної війни, знаючи про регулярні та тривалі обстріли Одеської області, організатори не облаштували екзаменаційні аудиторії безпосередньо в безпечних укриттях? Для прикладу, у Харкові та Сумах таку практику запровадили на 100%, і діти там пишуть тести без переривання процесу. Як з’ясувалося, в Одесі ситуація з безпечною інфраструктурою в освітніх закладах є критичною.

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО): «Лише третина ТЕЦ (тимчасових екзаменаційних центрів) в Одеській області на сьогодні розташована безпосередньо в укриттях. При цьому східні області, зокрема Сумщина, забезпечують змогу проходити НМТ в безпечних сховищах для 100% своїх учасників».

Форс-мажор чи недбалість: позиція регіонального центру оцінювання

Для того, щоб облаштувати повноцінне тестування під землею, приміщення повинно відповідати суворим критеріям: мати кілька роздільних кімнат, працюючу вентиляцію, належні санітарні вузли та найголовніше — стабільний швидкісний інтернет для підключення до екзаменаційної бази. В Одесі такі умови мають лише лічені заклади. В одному з них тестування пройшло спокійно, і дітей не довелося виводити.

Реклама

Директорка цього успішного навчального закладу Ірина Болгарина наголошує, що вони щиро тішаться тому, що змогли захистити своїх випускників від пережитого іншими стресу, та додає: «Якби з нами, не дай Боже, трапилася така затяжна ситуація на 13 годин, ну ми точно знайшли б можливість бодай нагодувати цих бідних дітей».

Тим часом у Регіональному центрі оцінювання якості освіти ситуацію, що склалася, офіційно назвали чистим форс-мажором. Керівництво центру заявило, що діти, яким було важко переносити постійні повітряні тривоги та сидіння в сховищах, мали повне право припинити іспит і перереєструватися на додаткову сесію.

Анатолій Анісімов, директор Регіонального центру оцінювання якості освіти: «У нас було більше 1300 дітей, які брали участь у тестуванні того дня, і з них тільки десь порядка 105 осіб виявили бажання піти на додаткову сесію і добровільно залишили пункти тестування. Усі інші залишалися. Виганяти їх звідти ми не маємо жодного права. І самі діти наполягали, і батьки там на вулиці теж наполягали: давайте, мовляв, будемо продовжувати, раз ми вже сюди приїхали».

Чому діти відмовлялися йти на перездачу

Самі ж абітурієнти пояснюють свою впертість дуже просто: жодних гарантій того, що під час додаткової сесії через місяць не повториться аналогічний багатогодинний марафон, ніхто не дає. Російські війська атакують Одесу щодня, і тривоги тривають годинами, тому діти прагнули відмучитися за один день, аби не переносити цей сильний стрес на майбутнє.

Реклама

Максим, випускник з Одеси: «Здавала моя подруга, і це було просто максимально виснажливо. Вона прийшла в центр о 10:00 ранку, а вийшла десь о 18:30 вечора. Це був величезний стрес для неї. Вона вже була повністю готова до цієї сесії і дуже переживала, що на наступний день або коли там буде перездача, може бути точно така сама ситуація з тривогами. Тому вони всі ухвалили важке рішення здавати до кінця саме сьогодні».

Випускниця Таїсія Нестеренко повністю підтверджує ці слова, зазначаючи, що ніхто не хоче знову через місяць проходити через це коло пекла, де тривоги та психологічний тиск можуть виявитися ще сильнішими.

Хто саме має відповісти за те, що за чотири роки повномасштабної війни в Одеському регіоні так і не з’явилася достатня кількість облаштованих підземних аудиторій для безпечного оцінювання знань — у Центрі оцінювання якості освіти конкретної відповіді журналістам так і не надали. Проте чиновники пообіцяли, що аби уникнути подібних гучних скандалів у майбутньому, вони підготуються краще та розглянуть технічну можливість відкриття нових підземних центрів. Утім, одразу попередили — цей процес точно не буде швидким.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Потужні "ПРИЛЬОТИ" та ПАЛИВНИЙ ГОЛОД на Росії! | ТСН 10:00 11 червня

Реклама

Новини партнерів