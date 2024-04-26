13-річна донька найстаршої породіллі Підвербної переїхала до нової родини: подробиці гучної історії

Дівчинка живе разом з жінкою, яка написала до місцевої влади заяву про опікунство.

В житті 13-річної чернігівчанки Анни Підвербної, історія якої рік тому сколихнула всю Україну, стався новий, не менш крутий поворот.

Як відомо, торік наприкінці квітня дівчинка написала в соцмережах допис, в якому просила захистити її від своєї 78-річної мами. Остання, як відомо, народила Анну у віці 65 років за допомогою штучного запліднення.

Як з’ясував ТСН.ua, наразі дівчинка-підліток вже декілька тижнів мешкає в іншій родині. Подробиці нам розповів заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш, який свого часу взяв на контроль ситуацію з цією дитиною.

"Зараз ця дитина мешкає у жінки, яка нею опікується, є опікункою. Жінку звати Олена, вона була близькою до цієї родини. Олена написала відповідну заяву, виконком міської ради ухвалив таке рішення. І все. Історія довжиною в рік завершена на цьому етапі. Головне, що дитина щаслива. Я отримую зворотний зв’язок, вона мені каже, що щаслива", – розповів ТСН.ua Дмитро Блауш.

Допис Анни Підвербної в квітні 2023 року / Скриншот сторінки в соцмережі

Допис Анни Підвербної в квітні 2024 року / Скриншот зі сторінки в соцмережі

Анна-Марія Підвербна в соцмережі 2023 року стверджувала, що Валентина Підвербна розірвала її спіднє / Скриншот зі сторінки Підвербно-молодшої в соцмережі

За його словами, жінка, про яку йдеться, мешкає не дуже далеко від того кварталу, де живе мати дівчини. Олені, яка опікується Анною, за словами Блауша, близько 50 років.

"Загальний стан здоров’я Ані значно покращився. Не треба бути лікарем, щоб це бачити. Залишається відкритим питання щодо корекції зору. Обіцянку, яку давав особисто я – ми це виконаємо. Треба витримати певні процедури, певний час ходити в окулярах. Нормальне життя, відсутність стресів, збалансоване харчування, правильне фізичне навантаження – все це відіграє свою роль. Я радий, що все вдалося так зробити, що все йде на краще для дитини", – розповідає Дмитро Блауш.

До цього він додає, що Олена та мати дівчинки знайомі між собою: "Я так розумію, що вони ходили разом до однієї релігійної установи".

Своєю чергою сама дівчинка цими днями написала на своїй сторінці в соцмережі новий допис.

"Рівно рік тому я написала цей пост, який кардинально змінив моє життя. Щиро дякую людям, які підтримували мене в той непростий період життя", – написала Анна Підвербна.

Скандал навколо родини Підвербних: що відомо

Про Анну Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Валентина Підвербна декілька років тому зі своєю донькою / Фото: "Суспільне Чернігів"

Навесні 2023 року, коли Анні Підвербній було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї – дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури, шматує одяг, не дозволяє мити унітаз.

Після публікації допису до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру в Чернігівській області.

20 жовтня цього року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.

Раніше повідомлялосяь про те, що найстарша породілля України зробила неочікувану заяву про свою дитину.

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