13-річна харків’янка, тренуючись в холоді та під ліхтарями, стала чемпіонкою світу з пілонного спорту

Днями в Польщі 13-річна харків’янка Марія Межирицька виборола першість на чемпіонаті світу з пілонного спорту в своїй віковій категорії. Змагатись їй довелось з майже трьома десятками інших учасників з 19 країн. Готувалась вона до надважливого змагання протягом тривалого часу, в тому числі — під час минулорічного блекаута, при світлі ліхтариків.

Подробиці того, як юна харків’янка з Салтівки (один з найобстрілюваніших районів міста) готувалась та виборола перемогу — це в коментарі для ТСН.ua розповів її батько, Андрій Межирицький.

"Ми — харків’яни, мешкаємо на сумнозвісній Північній Салтівці. Цим спортом донька займалась з 9 років. Довго себе шукала, займалась художньою гімнастикою, акробатичним рок-н-ролом, а потім сказала, що хоче спробувати цей спорт. — каже Андрій Межирицький. — Мала певні успіхи, швидко просувалась від рівня новачків до більш професійного. Вже через півроку ми їздили з нею на змагання по всій Україні, знали всіх тренерів та спортсменів-конкурентів. Але почалась війна і все зупинилось".

До цього Андрій Межирицький додав, що у віковій категорії доньки на цьому чемпіонаті було 26 учасників з 19 країн.

Марія Межирицька з мамою Оленю. Фото надано А.Межирицьким.

Крім цього, батько спортсменки додає, що найскладнішим після повномасштабного вторгнення був пошук умов для тренувань.

Марія Межирицька з тренеркою та мамою. Фото надано А.Межирицьким.

"Спочатку я вивіз родину на захід України, потім вони поїхали до Іспанії. Весь цей час було важливо займатись, підтримувати форму. Потім було прийнято рішення повернутись до України, до Ужгорода, тому що туди переїхав наш тренер. З тренером, Каріною Алексенко, нам дуже пощастило "потрапити в правильні руки". Восени минулого року почались активні тренування. Було складно через блекаути, тому що в залі для тренувань було холодно. Для тренування потрібно було тепло, тому що для зчеплення рук з пілоном було потрібно, щоб руки були певної температури. Донька займалась під ліхтариками, в холоді, але вона все витримала. Потім Марія пройшла відбір за кордоном і отримала запрошення на чемпіонат світу. Зараз донька повертається до Харкова. Будемо жити та тренуватись тут", - резюмував Андрій Межирицький.

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