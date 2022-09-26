14 днів підготовки - і на фронт: експерт розповів, як у Росії навчають мобілізованих

Росія може використати цей людський ресурс, щоб посадити в окопи або ж використати в лінійних атаках проти ЗСУ.

Про це в етері телемарафону сказав головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Зараз за тими джерелами, які є, мобілізовані в РФ в кращому разі проходять курс молодого бійця, який триває 14 діб. Якщо вони працюють за радянською системою, тоді ця підготовка така: їм видають 15 патронів, гранату і вони риють один окоп. На цьому все закінчувалося. Цю масу особового складу, найімовірніше, буде направлено на передній край, де з нього ті підрозділи, які ще належать до регулярної армії РФ, будуть набирати собі поповнення", - пояснив Катков.

Головний редактор Defense Express зазначив, що Росія використовуватиме мобілізованих для стримування наступу ЗСУ або для лінійних атак.

"Як вони будуть їх використовувати, ми це вже бачили. Це - так звані "мобіки" з "Л/ДНР". Бо людина, яка 14 діб покрокувала строєм, вона не обізнана у веденні військової справи. А тому наші бійці вони зараз проходять повноцінний 3-місячний курс за кордоном, де підготовка відбувається за іншими стандартами. А в Росії - підготовка 14 днів, з яких кілька вони будуть хіба тверезіти. Як РФ буде це використовувати, є два сценарії. Перший - це посадити їх в окопах та змусити тримати якусь лінію оборони. І в цьому випадку вони можуть більш-менш бути корисними. Інший - коли їх використовуватимуть у лінійних атаках на позиціях ЗСУ. Не варто думати, що втрати в РФ можуть спровокувати якісь протести", - повідомив Катков.

Нагадаємо, ЗСУ завдали ураження трьом пунктам управління та трьом складам з боєприпасами окупантів.

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