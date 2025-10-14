1,4 млрд на Харківське шосе: чому експерт назвав диверсією "золотий" ремонт у Києві під час війни

Експерт пояснив, що не так з намірами капітально відремонтувати Харківське шосе у Києві

Кияни шоковані масштабами капітального ремонту, який чиновники Києва розпочали під час повномасштабної війни на Харківському шосе. Роботи, вартість яких сягає понад 1,4 мільярда гривень, викликають обурення через доцільність, терміни та логістичні проблеми.

«Дичина під час війни»: обурення мешканців та придатний асфальт

Місцеві мешканці зазначають, що робітники вже зняли частину цілком придатного для експлуатації дорожнього полотна. Через звуження проїжджої частини на шосе утворюються величезні затори, що значно ускладнює рух транспорту в столиці.

Колишній очільник Дарницької РДА Геннадій Сінцов назвав ремонт «дичиною під час війни». На своїй сторінці в соцмережі він опублікував відео, як під час повітряної тривоги на Харківському шосе працює велика кількість техніки та робітників.

«Жовтень 2025 року. Активна фаза бойових дій. Київ. Столиця воюючої країни. Ремонт величезної не аварійної ділянки Харківського шосе. Дичина!», — написав Геннадій Сінцов.

Людей також дивує, чому асфальт знімають, а шосе розширюють майже впритул до будинків. Таке розширення потребуватиме зрізання дерев та знищення зеленої зони.

«Золотий» ремонт: 250 мільйонів за кілометр

У вересні комунальна корпорація «Київавтодор» провела тендер, згідно з яким капітальний ремонт Харківського шосе (6 км) коштуватиме понад 1,4 мільярда гривень. Роботи триватимуть до кінця 2027 року.

Активісти називають це «золотим» ремонтом, адже вартість одного кілометра сягає 250 мільйонів гривень.

Експерти підкреслюють, що розширення шосе та поява відбійника перетворять артерію на швидкісну магістраль, що може підвищити аварійність. Крім того, підряднику доведеться зрізати дерева.

Активісти та мешканці сходяться на думці, що гострої потреби у ремонті шосе саме зараз немає, оскільки асфальт був «цілком нормальний для проїзду».

Позиція «Київавтодору»: незадовільний стан та думка про майбутнє

Комунальна корпорація «Київавтодор» запевняє, що Харківське шосе перебуває в незадовільному технічному стані, оскільки було побудовано у 1967 році, а востаннє реконструювалося у 1987.

Гендиректор КК «Київавтодор» Олександр Федоренко наголосив на наявності напливів, тріщин та дефектів, які свідчать про те, що покриття Харківського шосе не витримує сучасних навантажень і не відповідає нормам.

«Відтермінування проведення робіт з капітального ремонту з кожним наступним роком збільшує витрати на експлуатаційне утримання, що є вкрай нераціональним в умовах війни», — пояснив Федоренко необхідність розпочати роботи зараз, а також високу вартість.

Відсутність стратегії: чому не ППО, а шосе?

Дмитро Беспалов, експерт із транспортного планування, критикує доцільність ремонту Харківського шосе та підхід міської влади до управління трафіком.

Експерт наголошує, що в умовах війни кошти мають йти виключно на критичну інфраструктуру:

«З одного боку, транспортна інфраструктура належить до критичної. Але якщо не вкладати кошти в ППО або захист енергетичних об’єктів, а вкладати у транспорт, то це має бути виключно стратегічна і критична інфраструктура, наприклад, мости через Дніпро, метрополітен. Чи є таким Харківське шосе? Сумнівно. Чесно кажучи, я не бачу цієї „важливості“, хіба що під грифом „цілком таємно“ роблять цей ремонт для якихось оборонних чи евакуаційних цілей. А якщо серйозно, то мені б хотілося, щоб Київ обирав об’єкти для ремонту так, як це роблять в інших містах. Наприклад, у Хмельницькому, де дорожні проєкти виконуються не за рахунок бюджету, а за рахунок бізнесу, а бюджетні гроші, які могли піти на ремонт доріг спрямовують на Сили оборони України», — зауважує Дмитро Беспалов.

«Диверсія» проти мережі та «осіння гарячка»

Експерт назвав хаотичні ремонти, особливо восени, «диверсією» проти транспортної системи столиці:

«І до війни у Києві було погано з пріоритетністю щодо потреб у ремонтах. Не можна ставити багато об’єктів на ремонт одночасно, бо є загроза просто завалити роботу всієї транспортної системи. Таке вже бувало у столиці, коли декілька мікрорайонів були заблоковані такими ремонтами. Я тоді іронічно радив мешканцям не хворіти, бо швидка через ремонти просто до них не доїде. На жаль, на моїй пам’яті Київ не робив транспортного моделювання для узгодження графіків ремонтних робіт: щоб не починати новий ремонт, коли ще не закінчили попередній», — підкреслює експерт.

Дмитро Беспалов називає «осінню ремонтну гарячку Києва», тонкощами з освоєння бюджетних коштів.

«На жаль, це така специфіка освоєння бюджетних коштів, так працює річний бюджет Києва. Під кінець року чиновники розуміють, що у них на руках дуже багато невикористаних грошей і їх треба терміново „освоїти“. Або ж ці гроші лишень нещодавно розподілили депутати Київради. Тому тут питання якраз не до підрядників, які виконують роботи на Харківському шосе, вони тут більше заручники обставин, а до міської влади, як вона організовує процеси. Ідеальний варіант, коли тендер проводиться взимку, а навесні з настанням тепла розпочинають роботи, а не як у випадку з Харківським шосе», — пояснює експерт.

Беспалов вважає, що абсолютно неправильно обмежувати рух транспорту та організовувати одночасні перекриття.

«Це я б назвав навіть диверсією, бо місто власними руками робить більшими затори, збільшується тиск на об’єкти інфраструктури, в тому числі, й на аварійні мости. Через це подекуди навіть збільшується кількість ДТП у місті», — каже експерт.

Моніторинг швидкості та ціни на таксі

Щодо засилля дрібних та середніх ремонтів вулиць, експерт зазначає:

«Дуже „добре“, що у Києві не моніторять показники середньої швидкості транспортної системи. Бо чиновникам довелося б виправдовуватися перед киянами — чому, наприклад, влітку середня швидкість була 27 кілометрів на годину, а восени стала 15. До речі, служби таксі опосередковано моніторять затримки у вулично-дорожній мережі, що ми бачимо у їх тарифах», — іронічно зауважує Беспалов.

Як результат, столиця отримує такий негативно-кумулятивний ефект, як місто без транспортного планування.

«Київ — це яскравий посібник того, як не можна робити транспортне планування, а його помилки дуже дорого коштують», — підсумовує Беспалов.