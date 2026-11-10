14-річна школярка з Житомирщини народила від 60-річного чоловіка: дівчина шокувала заявою

На Житомирщині школярка народила від 60-річного чоловіка / © pexels.com

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У Житомирській області до обмеження волі засудили 60-річного чоловіка за інтим із 14-річною школяркою. Після цього дівчинка народила та почала мешкати із дорослим.

Про це йдеться у вироку Звягельського міськрайонного суду Житомирської області.

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14-річна дівчина завагітніла від 60-річного чоловіка

Як встановив суд, події розгорталися влітку 2025 року у Звягелі. Чоловік, маючи 60 років та достеменно знаючи, що його знайомій виповнилося лише 14 років, протягом червня — серпня 2025 року неодноразово вступав із нею в статеві зносини за її добровільною згодою.

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Дівчина завагітніла і 13 березня 2026 року народила доньку. Чоловік визнав батьківство, подавши відповідну заяву до ВДРАЦС. Також пара намагалася зареєструвати шлюб, проте їм було відмовлено через недосягнення дівчиною шлюбного віку.

До моменту судового розгляду 60-річний обвинувачений, неповнолітня дівчина та їхня спільна новонароджена дитина мешкали разом в одному будинку. Чоловік повністю утримував родину за рахунок ведення домашнього господарства.

Позиція сторін у суді та розгляд угоди

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та перерахував 5 000 гривень на потреби Збройних Сил України.

Свідчення підсудного / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Як сама неповнолітня потерпіла, так і її законний представник та прокурор просили суд не позбавляти чоловіка волі. Вони пропонували призначити 5 років ув’язнення зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком (іспитовим терміном на 1 рік). Варто зазначити, що раніше суд вже двічі відмовляв у затвердженні угод про визнання винуватості та примирення, оскільки їхні умови не відповідали інтересам суспільства.

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Дівчина на суді заявляла, що «обвинувачений є хорошим батьком, піклується про неї та їх спільну дочку, вони проживають однією сім`єю. Вказала, що примирилася з обвинуваченим, який повністю відшкодував завдану шкоду, потерпіла та їх дочка перебуває на повному грошовому утриманні обвинуваченого».

Свідчення школярки / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду: чому реальний строк, а не умовний

Попри прохання потерпілої та прокурора про умовне покарання, суд вирішив, що звільнення від відбування покарання за ст. 75 Кримінального кодексу України є неможливим.

Оцінюючи обставини справи, суд підкреслив виключну аморальність і цинічність дій 60-річного чоловіка щодо 14-річної дитини, потенційну шкоду нормальному психічному та фізичному розвитку дівчини, а також велику різницю у віці.

З вироку Звягельського міськрайонного суду: «Вчинене кримінальне правопорушення посягає на статеву свободу та недоторканність неповнолітньої особи й характеризується виключною аморальністю та цинічністю дій винного. Звільнення особи від відбування призначеного покарання з випробуванням не сприятиме меті покарання — виправленню обвинуваченого та попередженню вчинення нових злочинів».

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Звягельський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі.

Після набрання вироком законної сили засудженого затримають і направлять для відбування покарання до кримінально-виконавчої установи відкритого типу.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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