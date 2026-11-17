На Житомирщині 14-річна дівчина завагітніла від 60-річного чоловіка / © ТСН

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Стали відомі нові подробиці про пару на Житомирщині, у якої є шалена різниця у віці та яка народила у цьому році дитину.

Як йдеться у вироку Звягельського міськрайонного суду від 2 листопада 2026 року, 14-річна місцева мешканка Звягельщини завагітніла від 60-річного чоловіка та у березні цього року народила дівчинку. Як з’ясувалося, наразі ця дитина, яка народила дитину, мешкає разом з цим чоловіком, котрий старше за неї на 46 років. У матеріалах справи чітко зазначено, що чоловік знав про вік дівчинки-підлітка, яку до нього в гості привозила її мати. Крім того, у вироку йдеться про те, що статеві відносини відбувалися протягом літа 2025 року і були без ознак примусу. На суді дитина заявила, що примирилася з цим чоловіком та попрохала суворо не карати.

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Прокуратура та суд кваліфікували дії чоловіка як злочин, за який передбачено кримінальну відповідальність. Обвинувачений наймав адвоката для свого захисту в суді, останній прохав суд застосувати 75 статтю кримінального кодексу — призначити клієнтові умовний строк (тобто призначити покарання з іспитовим терміном).

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Суд вислухав позицію усіх сторін, зокрема і неповнолітньої, та дійшов до висновку, що «за таких обставин, враховуючи характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, підвищену суспільну небезпеку та стійкість умислу обвинуваченого; враховуючи, що вчинене кримінальне правопорушення посягає на статеву свободу та недоторканність неповнолітньої особи й характеризуються виключною аморальністю та цинічністю дій винного; враховуючи, що суспільно небезпечне діяння заподіюює шкоду суспільним відносинам та соціальним цінностям, нормальному психічному та фізичному розвитку дітей, здоров`ю, честі і гідності особи, може заподіяти глибоку психічну травму дитині, суд не вбачає підстав для застосування норми ст. 75 КК України».

60-річного чоловіка було визнано винним у скоєнні злочину проти дитини. Суд призначив йому покарання у вигляді двох років обмеження волі (перебування у виправному центрі — Ред.). Крім того, у вироку зазначається, що правоохоронні органи мають затримати чоловіка, коли вирок набере чинності.

Але, як повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця Житомирської обласної прокуратури Ганна Островська, прокуратурі стало відомо, що сторона обвинуваченого подала апеляцію, намагаючись оскаржити вирок. Ганна Островська також уточнила, що зараз вирішується питання щодо того, чи буде подавати апеляцію прокуратура.

Безпосередньо про саму дитину у вироку суду зазначається, що її мати систематично зловживає алкоголем, батька у дівчинки немає. Попри це дитина закінчила 9 класів школи-інтернату та мала бажання опанувати професію перукаря, але через догляд за новонародженою не має можливості очно відвідувати навчальний заклад.

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«Хоче дочекатись, поки підросте дитина і потім вступити», — розповіли нам у владних структурах.

Після всього, що сталося, дитина потрапила у поле зору місцевої служби у справах дітей.

Представниця служби у справах дітей громади, де 60-річний чоловік співмешкає з дівчинкою-підлітком, Тетяна Лосовська, коротко повідомила у коментарі для ТСН.ua, що батько дитини у певному розумінні є місцевим фермером, а умови проживання двох дітей (дівчинки-підлітка та її дитини) є задовільними.

Водночас з цим, мешканці громади, де це сталося, висловили нам в коментарі думку, що по суті чоловік скористався вразливим станом дитини, яка начебто «у нього у будинку вперше побачила холодильник з їжею».

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