14-річний школяр з Івано-Франківська два роки збирає гроші на ЗСУ: щоб волонтерити - відмовився від конкурсів

Нещодавно підліток відмовився від всеукраїнського конкурсу, бо під час підготовки не мав би змоги волонтерити.

14-річний школяр з Івано-Франківська Андрій Радчук ось уже два роки збирає донати для ЗСУ Військовим та волонтерам передав уже понад 130 тисяч гривень.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс

Майже щодня 14-річний Андрій Радчук бере до рук сопілку і виходить грати на вулицю. Він грає за гроші. Але збирає їх для Збройних сил.

"Було таке, що я навіть в сніг грав. Було -5. У мене руки мерзли, але я знав за що я працюю", - каже волонтер Андрій Радчук.

Хлопець грає в Івано-Франківську

Волонтерить з перших днів повномасштабної війни. Попервах плів маскувальні сітки, брав участь у благодійних шкільних концертах. Аж поки разом товаришем не вирішили збирати донати просто неба.

"Він дуже хотів цього. і це була його ініціатива, щоб допомагати ЗСУ. Бо батько у нас військовослужбовець, захищає нашу країну і він теж хотів долучитися", - каже мати хлопця Анастасія Радчук.

Анастасія Радчук

Андріїв педагог у музичній школі вухам своїм не повірив, коли дізнався, що його учень грає на вулиці. Ходив навіть слухати. Каже - у кожну мелодію Андрій вкладає душу.

"Для того, щоб тобі кинули гроші за те, що ти заграєш, ти маєш мати добру енергетику, подачу", - каже Федір Микитюк, викладач дитячої музичної школи.

"Буває таке, що людина підходить і каже - в мене брат загинув. Я йому заграв "біля тополі", він мені кинув 500 грн. Компанія підійшла, кажуть: ми даємо тисячу гривень, але щоб гарантовано на ЗСУ пішли. Я їм показую листок, де у мене всі звіти. Ми їм заграли коломийки", - каже волонтер.

Грати хлопець почав у 5 років. Спершу на сопілці, згодом перейшов на кларнет - один з найважчих інструментів. Нещодавно відмовився від всеукраїнського конкурсу, бо під час підготовки не мав би змоги волонтерити.

Юний волонтер назбирав вже понад 130 тисяч гривень. Усе до копійки передає військовим, яких знає особисто, або перевіреним волонтерам. І дуже зрадів, що ТСН зняла про нього сюжет. Каже: якщо перехожі впізнаватимуть його- донатитимуть більше. Грати за донати хлопець збирається до Перемоги. Постійно урізноманітнює свій репертуар. В ньому лише українські мелодії.

14-річний Андрій

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 17 червня 2024 року | Новини України

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