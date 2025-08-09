"140 мільйонів путіних": Ющенко оцінив можливість перемир’я з Росією

Війна в Україні / © ТСН

Третій президент України Віктор Ющенко сумнівається у можливості домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, якого він назвав «одіозним кримінальним злочинцем». Окрім того, він звернув увагу на підтримку кремлівського режиму рядовими росіянами, які змирилися зі своїм рабським становищем.

Про це він говорив в ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній

«Коли ми говоримо з такими одіозними кримінальними злочинцем, як Путін, договорняка не буде. Можна піти в оману і відкласти відповідь або, точніше, перекласти її на покоління, які після нас ідуть — на своїх дітей чи на онуків», — зауважив колишній президент.

Віктор Ющенко наголосив, що виклики з боку Кремля стосуються не тільки України, але й усієї Європи, нагадавши, що на парадах до 9 травня у Москві досі їздять танки з написом «На Берлін», а на російському телебаченні обговорюють можливість ядерного удару по європейських столицях.

«Проблема не тільки в Путіні. Проблема в тому, що там є 140 мільйонів таких путіних, маленьких, пасивних, які люблять рабство, які люблять неволю. Вони ніколи не вийдуть на демонстрацію за слово, за його свободу. Вони ніколи не вийдуть за мир», — зауважив експрезидент.

Віктор Ющенко нагадав, що не кожна війна закінчується перемир’ям, навівши приклад Японії, яка досі не уклала угоду про мир із Росією через окупацію чотирьох Курильських островів та частини Сахаліну.

При цьому він згадав слова, недавно сказані президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим: «Якщо ви хочете вивчати уроки Нагірного Карабаху, урок перший і єдиний — ніколи не погоджуйтесь на окупацію».

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю Віктор Ющенко назвав теперішню війну з Росією останнім боєм у багатовіковій боротьбі українського народу за свободу і незалежність.