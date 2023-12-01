15 мільйонів гривень: чому новонародженим дітям загиблих військових не виплачують компенсації

Українки в судах виборюють виплати після загибелі чоловіків. Особливо це стосується прав дітей, які народились після загибелі батька на фронті. Йдеться про суму 15 мільйонів гривень, яку встановили для сім'ї загиблих на початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Березівської.

Син народився через два місяці після смерті батька

В Україні щодня більшає дітей, які ніколи не знатимуть своїх батьків, оскільки ті загинули на війні. Їхні матері об'єднуються у спільноту, щоби захищати права цих дітей на фінансову державну підтримку, якої ці діти виявились позбавлені, хоча їхні батьки-герої на таку підтримку від держави розраховували.

Мар'яна теж втратила чоловіка на війні. Зараз її сину Захару півтора роки і він народився через два місяці після загибелі батька на війні.

Батько хлопця - Роман Рябоконь, ветеран АТО, на початку повномасштабного вторгнення серед перших пішов захищати Україну. Мар'яна була на 7 місяці вагітності. Разом пара жила у цивільному шлюбі 2 роки, планували офіційну реєстрацію і весілля, але почалась війна. 21 березня 2022 року чоловік загинув у бою під Волновахою.

Мар'яна зізнається - саме народження сина надало їй сенсу жити після втрати.

Сімейні фото Романа та Мар'яни

"Мені на 3 день приносять Захара і ці оченята - геть чоловіка. І ти такий радий, що тобі приносять твою дитину. І так боляче, що ти бачиш там чоловіка", - каже жінка.

Жінка змушена судитись, щоб отримати компенсацію від держави

Життя мами-одиначки Мар'яна розпочала з судів. Залишившись без підтримки чоловіка і роботи, в декреті жінка спробувала отримати одноразову виплату для дитини від держави по загибелі військового. Проте згідно з нинішнім законодавством - їй як неофіційній дружині необхідно було пройти у суді спеціальну процедуру та юридично довести статус цивільної дружини і батьківство Романа для сина.

Роман та Мар'яна

Згідно з постановою суду, Захар отримав прізвище батька і пенсію по втраті годувальника. Проте у державній одноразовій виплаті по загибелі військового - Захару Рябоконю відмовили. Без неї дитину поставити на ноги, визнає Мар'яна, їй складно.

"У мене загинув чоловік, син не бачив тата і не побачить ніколи. І я зараз маю бігати по всіх цих організація, судах і доводити те, що моя дитина має право на допомогу від держави", - каже вдова.

Кому виплачують компенсацію після загибелі військового

Згідно із постановою, сума одноразової виплати по загибелі військового, призначена від лютого 2022 року, на час воєнного стану - 15 мільйонів гривень. Ця сума уточнена наказом Міноборони і Кабміну про алгоритм виплати. Виплачується частками, порівну для прописаних у постанові членів сім'ї, а це - неповнолітні діти, офіційний чоловік чи дружина, батьки і ті, хто перебував на утриманні захисника. Виплачується родині військового частинами впродовж 40 місяців.

Відповідно до чинного Сімейного кодексу чимало інших членів родини до переліку визначених цієї постановою найрідніших не потрапили - цивільні жінки, сестри, брати, онуки, повнолітні діти і діти, народжені після смерті батька.

Компенсацію після загибелі Романа Рябоконя не отримав ніхто

До юристів через недосконалість розподілу цієї виплати нині черга охочих. Адже встановлювати справедливість рідні загиблого військового ідуть до суду. Готується до суду і Мар'яна із Захаром. Адже в родині Романа цю компенсації від держави не отримав ніхто. Загиблий був сиротою. Його виховували у прийомній родині.

Мар'яна не лише збирає документи для судової тяганини, а й стала однією з ініціаторів петиції від дружин загиблих про правомірний розподіл такої державної виплати для дітей, народжених після смерті військового.

Роман Рябоконь

Вдови створили спільноту у соцмережах. Усього там понад пів сотні жінок і щотижня додаються нові.

Виплату для своїх дітей однаково треба доводити та виборювати через суд і цивільним дружинам таким як Мар'яна, і офіційним. У материнській спільноті вдів більшість це - законні дружини, які обурені фактом, що їхні діти позбавлені своєї частки виплати.

Що кажуть депутати

Депутати уже розробили зміни до закону, щоб виправити недосконалості. Вони розширять перелік отримувачів одноразової компенсації. З цим погодились і в Міноборони.

У профільному комітеті Верховної Ради зміни уже схвалили. До переліку родичів мають додати і дітей, народжених після смерті військового, та повнолітніх дітей. Однак зворотної дії закон не матиме, наголошують депутати.

Однак для удів та їхніх дітей зміни, навіть ухвалені пізніше, стануть додатковим аргументом на їхню користь у суді.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 1 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, у матері загиблого воїна ЗСУ вкрали 7,5 млн грн.

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