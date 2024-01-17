15 мільйонів за загиблого захисника: хто з родичів може отримати та скільки чекати виплату

Через складність процедури та бюрократію термін оформлення може становити місяці, а то й роки.

Сім'я кожного військовослужбовця в Україні, який загинув на війні, може отримати від держави одноразову компенсацію в розмірі 15 мільйонів гривень. Або грошову допомогу у зв'язку із загибеллю військового у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму.

Сайт ТСН.ua розповідає, хто може отримати таку допомогу, які документи потрібно для цього зібрати та яким чином виплачують кошти.

Як отримати 15 мільйонів за загиблого захисника

Адвокатка Марина Бекало розповіла, що право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень сім’ям загиблих військовослужбовців передбачено постановою Кабінету міністрів України №168 від 28 лютого 2022 року.

Важливими є обставини загибелі військового — це впливає на розмір допомоги. Якщо він загинув у бойових діях на фронті, то його рідні мають право на виплату в розмірі 15 млн гривень. Якщо військовий загинув у період проходження військової служби, але не в бойових діях, то обсяг компенсації буде меншим.

Хто має право отримати кошти

Так, згідно до постанови та з урахуванням статті 16-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, право на виплату мають:

батьки загиблого

один із подружжя

діти віком до 18 років

утриманці загиблого

До утриманців відносяться члени сім’ї померлого, що перебували на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

“Наприклад, це непрацездатні повнолітні діти, повнолітні діти до 23 років які отримували аліменти у зв’язку із навчанням, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років та перебували на повному забезпеченні загиблого”, — розповіла Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua.

Одноразова допомога розподіляється рівними частками між усіма членами родини, які мають право на цю допомогу.

Гроші не виплачують одним платежем. Спочатку держава виплачує 20% цієї суми, а залишок розбивають щомісячно впродовж 40 наступних місяців.

Допомога у зв'язку із загибеллю військового

Також відповідно до ст. 16-2 Закону “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” вказані вище особи мають право на одноразову допомогу у зв'язку із загибеллю військового у розмірі 750кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому настала загибель або смерть.

“Наприклад, з 01 січня 2024 року — це 2 267 250 грн. Але в такому разі родина обирає один із видів грошової допомоги”, — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Скільки часу є, щоб отримати допомогу

Реалізувати своє право на допомогу можливо з дати смерті військового, що зазначена в свідоцтві про смерть, протягом трьох років.

Які документи потрібно зібрати

Порядок та перелік документів для отримання грошової допомоги встановлений постановою КМУ № 975 від 25 грудня 2013 року.

Так, для отримання грошової допомоги заявники мають подати до ТЦК СП, у якому військовий перебував на військовому обліку на момент мобілізації:

Заяву про виплату одноразової грошової допомоги Витяг із військової частин із наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу) Витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві Довідку про обставини загибелі (смерті) військовослужбовця Свідоцтво про смерть військовослужбовця Свідоцтва про народження військовослужбовця, для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого); Свідоцтва про шлюб — для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові); Свідоцтва про народження дитини — для виплати дитині Паспортні документи, довідки про реєстрацію місця проживання Ідентифікаційний номер (довідку РНОКПП) Рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні)

Марина Бекало зазначила, що цей перелік не є вичерпним.

“Залежно від обставин можуть бути подані й інші документи. Наприклад, рішення суду про встановлення факту батьківства, рішення суду про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу тощо”, — розповіла ТСН.ua адвокатка.

Родини військових, які вважаються зниклими безвісно: як отримати допомогу

Щодо військових, які обліковується як зниклі безвісно, то дійсно поки немає тіла, то відповідно і не буде документу, що засвідчує факт смерті, каже адвокатка. А отже і підстав для отримання виплати немає.

“Родичам у такому разі варто визнавати військового померлим в судовому порядку. У разі, якщо є достатньо даних про те, що військовий загинув та при яких обставинах. Наприклад, на підставі свідчень співслужбовців, які виконували разом бойове завдання”, — розповіла Марина Бекало.

Рішення суду про встановлення факту смерті військового та при яких обставинах, буде підставою для оформлення свідоцтва про смерть та отримання виплат.

Складність отримання виплати

Враховуючи складність самої процедури та бюрократію, термін оформлення компенсації може становити місяці. А якщо все відбувається через судові суперечки, то й роки.

Скільком родинам вдалося оформити компенсацію за час війни— невідомо. Ця інформація засекречена.

Раніше ТСН.ua писав про виплати військовим. Читайте, хто може отримати зарплату 100 тисяч в Україні.

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