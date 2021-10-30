15 регіонів вже в "червоній" зоні: українці масово ринули в центри вакцинації, аби отримати рятівний укол

Значне збільшення охочих вакцинуватися - зокрема в столиці, яка з понеділка переходить у "червону" зону.

За минулу добу - новий рекорд - 317 тисяч щеплень. Ажіотаж такий великий, що біля пунктів вакцинації - кількадесятиметрові черги. Людям часто доводиться стояти по кілька годин, аби отримати укол.

Про це 30 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Значне збільшення охочих вакцинуватися - зокрема в столиці, яка з понеділка переходить у "червону" зону. Тож людей без "ковід"-сертифіката або негативного тесту не пускатимуть у транспорт, кафе та торговельні центри. Таке запізніле пожвавлення вже дає свої плоди - повний курс щеплення отримали більш як 7-м мільйонів громадян. Першу дозу - 10 мільйонів. Та все ж, попри це, вчора коронавірус забрав 541 людину. Загалом, за півтора року від недуги померли 67-м тисяч українців і це вп'ятеро більше від загиблих на російсько-українській війні.

Вакцинація в Україні: люди масово ринули в центри щеплень

Загалом дві третини країни, а саме 15 регіонів - уже в "червоній" зоні. Сьогодні до неї потрапили одразу сім областей - Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська. Там уже мали запрацювати найсуворіші карантинні обмеження.

Житомир дуже жорстко входить у "червону" зону. Викликів побільшало, кажуть медики "швидкої". Дві міські лікарні нині заповнені вщент. Тому від сьогодні "ковідних" хворих приймає обласна лікарня. Тут перепрофілювали два відділення на 200 ліжок і "ковідних2 хворих звозять сюди з усього міста. Лише на першу половину дня сюди привезли 79 хворих. Майже усі госпіталізовані – невакциновані.

Реанімація заповнена на 100%, вільних місць не має, в середньому помирає за добу 3-4 пацієнта.

Охочих щепитися після оголошення "червоної" зони стало більше. Але для містян це питання стало важливим, скоріш за все, що вакцину вимагають на роботі та в інших місцях.

Слід зазначити, що все ж таки у Житомирі про суворий карантин нагадують лише вивіски на дверях закладів. Людей на вулицях не поменшало, магазини і ресторани працюють. У місті продовжують працювати торговельні та розважальні центри, хоча кількість їхніх відвідувачів значно зменшилась. Відсьогодні на Житомирщині працює пів сотні рейдових груп, які перевіряють дотримання карантинних вимог.

Прикарпаття сьогодні перший день у "червоній" зоні. Людей, принаймні у Івано-Франківську дійсно поменшало. Майже нікого немає на центральному продовольчому ринку, на роботу вийшло менше половини продавців - бо вчасно не вакцинувалися. Деякі крамниці та заклади громадського харчування сьогодні взагалі не відкрилися.

В поліції зазначають, що все ж працівники більшості закладів подбали про власну вакцинацію. Але й такі, що дотримання законів ігнорують.

Як у нових "червоних" областях України зустріли карантинні обмеження

Ну а тим часом в лікарнях ситуація наближається до критичної. В обох міських - вже розгорнули додаткові "ковідні" ліжка. Оскільки тих, що було, не вистачає. Усі пацієнти важкі або у стані середньої важкості, з пневмоніями. І кожен другий потребував кисню. 97% хворих невакциновані.

Але найгірше те, що виявляли пацієнтів, які поступали як вакциновані, а вже під час лікування медики з'ясовували, що їхні сертифікати були куплені.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автори: Олена Кузнецова, Алла Пасс, Іван Петричак.

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