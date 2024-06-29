15-річна українка народила другу дитину: як на Чернігівщині живе незвична родина

Поки найстарша породілля України, 79-річна чернігівська пенсіонерка Валентина Підвербна, розмірковує, чи народжувати їй другу дитину (першу вона народила у віці 65 років), про що вона казала в коментарі для ТСН.ua, її 15-річна землячка, мешканка Чернігівщини Наталія Д. нещодавно народила другу дитину.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіла голова Городищенського старостинського округу Чернігівської області Тетяна Міщенко – до недавнього часу ця родина мешкала в цій громаді.

"Наталія 2008 року, в цьому році їй буде 16 років. Першу дитину вона народила у віці 13 років (тоді вона навчалась в 7 класі - Ред.). Коли я відвідувала цю родину, Наталія гарно ставилась до дитини. Наталія навчалась у школі, писала контрольні роботи, маючи дитину. Народивши дитину, подорослішала. Другу дитину Наталія народила, мешкаючи не в Городищенському окрузі. Крім Наталії, у її мами, Людмили, є ще троє діток", – розповідає ТСН.ua Тетяна Міщенко.

За її словами, батько дитини – це мешканець Чернігівщини 2003 року народження Сергій К., тобто зараз хлопцю 20 або 21 рік.

До цього Тетяна Міщенко додала, що бабуся, тобто Людмила, 1991 року народження – в цьому році їй виповнюється 33 роки.

За словами очільниці старостинського округу, вона характеризує цю родину як працьовиту, але не виключає, що ранні вагітності у Наталії настали через те, що її мати, можливо, недостатньо приділяла уваги вихованню.

"Наталія виглядає старше своїх років. Чому так рано народила? Можливо, мати не приділяла їй достатньо уваги", – припускає Тетяна Міщенко.

"Знаю, що сама Людмила підробляла тим, що допомагала людям по господарству, на городах", – резюмуючи, каже Тетяна Міщенко.

ТСН.ua розшукав цю родину, але Людмила, 33-річна бабуся, відмовилась коментувати ситуацію, пояснюючи це тим, що увага преси заважає спокійно виходити з хати.

До батька дитини, Сергія, у правоохоронців в 2021 році були претензії, поліція відкривала кримінальне провадження за статтею "Згвалтування".

Своєю чергою, підліток, забираючи Наталію з першою дитиною з пологового, розповідав журналістам ТСН, що у нього гарний адвокат і він сподівається на умовний термін. Зі слів місцевої влади, зараз Сергій мешкає з Наталією та опікується дітьми.

Новини України: в Чернігівській області 13-річна школярка народила дівчинку від 17-річного хлопця

Варто зазначити, що ця 15-річна дівчина не є наймолодшою породіллею України.

Раніше повідомлялось про те, що у Рівному народила 12-річна школярка.

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