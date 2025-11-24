15-річна мешканка Житомира народила хлопчика та викинула на смітник: що відомо про батька дитини

У Житомирі 15-річна мешканка народила та викинула на смітник хлопчика, якого ледь врятували / © ТСН

Стали відомі нові подробиці кричущого випадку, який стався днями в Житомирі та набув розголосу в соцмережах — на смітнику по вулиці Покровській місцеві мешканці знайшли новонародженого хлопчика. Температура в той вечір на вулиці в облцентрі була лише +1.

Дитину екстрено забрала «швидка», яка була викликана на місце події, а згодом поліція розшукала матір цього хлопчика. Нею виявилася 15-річна мешканка Житомира.

Як з’ясував ТСН.ua, історія вагітності цієї породіллі може мати ознаки криміналу. В соцмережах одна з користувачок повідомила, що дівчинка завагітніла начебто через зґвалтування своїм родичем, після чого залишила дитину. В соцмережах користувачі закликали не засуджувати дитину, яка народила. Деякі з користувачів поставили запитання про те, як можна негайно допомогти дівчинці.

Поінформовані джерела ТСН.ua у правоохоронних органах повідомили, що після перевірки обставин правоохоронці дійсно вийшли на родича дівчинки, і зараз є підстави вважати, що вагітність настала внаслідок цього статевого контакту. Правоохоронці не виключають, що невдовзі цьому чоловікові оголосять підозру.

Офіційно в поліції Житомирської області повідомили, що нині в родині дівчинки працюють ювенальні поліцейські.

«У межах досудового розслідування заплановано низку експертних досліджень, зокрема щодо психічного стану дівчинки, а також встановлення батька дитини», — повідомив відділ комунікацій ГУНП в Житомирській області.

За даними правоохоронців, 15-річна дівчинка певний час відвідувала школу, але чи знали про вагітність у навчальному закладі, наразі залишається відкритим питанням.

Своєю чергою у Житомирському обласному перинатальному центрі, де рятують життя цього хлопчика, якого лікарі між собою називають Тимофійком, нам розповіли, що, найімовірніше, дитина була залишена матір’ю на смітнику того дня, коли була народжена.

«Дитинка вже в задовільному стані (його вага становить близько 3 кг 200 г — Ред.). Хлопчика перевели з відділення інтенсивної терапії новонароджених до неонатального відділення. Він перебуває під наглядом лікарів, обстежується. Є інформація, що він був знайдений того дня, коли народився», — повідомила нам виконувачка обов’язків медичного директора Оксана Ейсмонт.

Її колега, завідувачка відділення другого етапу виходжування новонароджених Надія Турчанська, додала: «Коли цей хлопчик поступив до нас, то був у синцях і подряпинах. Ймовірно, через перебування у листі на вулиці. Зараз стан цього хлопчика стабілізувався. Він перебуває у відділенні неонатального догляду та другого етапу виходжування новонароджених. Стан дитини стабільний, хлопчик уже хоче їсти, ми збільшуємо об’єм годування. У перші дні дитина була дуже чутлива до дотиків, оскільки було обмороження шкіри, гіпотермія. Зараз, після низки спеціальних процедур, такої реакції немає, хлопчик поводиться спокійно, гарно та хоче їсти».