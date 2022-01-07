15-річний хлопець прийняв пологи у своєї матері: як почувається жінка і немовля

Підліток розповідає, що злякатися не встиг, бо все відбувалося дуже швидко.

У Луцьку 15-річний хлопець прийняв пологи в своєї матері. Жінка народила просто в машині, бо до перинатального центру, що за 60 кілометрів від їхнього села, не встигли доїхати. Чоловік та син не злякались і до появи медиків усіляко намагалися допомогти породіллі.

Що змінилося в житті родини після таких екстремальних пологів, йдеться 6 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Маленького Захара обліпили зусібіч троє його братиків та сестричка. Хлопчика вони заціловують і навипередки розповідають, як про нього дбають. У родині це вже шоста дитина. Усіх пані Христина народжувала сама, але такого поспішайка в них ще не було. Жінка згадує, як вони мчали дорогою у пологовий, до якого 60 кілометрів. Поспішали, тож чоловік під її крики порушував правила дорожнього руху.

Просто під перинатальним центром Христина почала народжувати. І поки чоловік бігав у пошуках лікарів, пологи приймав п’ятнадцятирічний син. Підліток розповідає, що намагався хутко робити усе, що просила мама. Злякатися, каже, не встиг, бо все відбувалося дуже швидко.

Пан Юрій був присутнім майже на всіх пологах своїх шести дітей. Але останні запам’ятаються йому найбільше. Зі своєю дружиною Юрій познайомився у Києві під час Помаранчевій революції. Там вони і одружилися. Чоловік – ветеран війни на Сході. Каже, що ухвалювати швидкі рішення та не боятися навчився саме там.

15-річний хлопець прийняв пологи в своєї матері в машині | Новини Луцька

"Я бачив тієї крові багато, і сам собі пальці пришивав, коли мені обірвало їх. Я не боявся, але переживав, щоб дитина була здорова, і щоб з дружиною нічого поганого не трапилося", — розповідає чоловік.

Свідком екстремальних пологів випадково стала пані Оксана, яка саме проходила повз. Жінка також кинулася шукати лікарів. А коли повернулася — дитя вже народилося, а біля бусу стояв щасливий батько.

В самому перинатальному центрі коментувати ситуацію з ектремальними пологами відмовилися. Після пережитого батьки переконані, що хлопчик буде щасливим, бо має сильних ангелів-охоронців. Охрестити Захара планують уже після різдвяних свят.

Нагадаємо, що на Закарпатті 21-річна жінка народила четверту дитину в "швидкій".

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