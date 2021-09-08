15-річний мопедист, який збив дитину на зебрі в Одеській області, виявився сином поліціянтки

15-річний мопедист, який збив дитину на зебрі в Одеській області, виявився сином поліціянтки

Для об`єктивного розслідування аварії у місто направили правоохоронців з обласного управління.

Життя 7-річної дівчинки намагаються врятувати медики на Одещині. Тяжких травм дитина зазнала у місті Кілія, коли переходила дорогу зеброю. Її збив 15-річний підліток на мопеді.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

За словами очевидців, він мчав на великій швидкості і врізався просто у дитину. Нині дівчинка у комі, в неї ушкодження мозку та численні травми. З місця аварії кермувальник мопеда не тікав.

Слідчі кажуть, через свій вік він не мав права водити мопед. Крім того, на проспекті, де сталася аварія, стоять знаки дорожнього руху, що забороняють рух двоколісного транспорту.

З’ясувалось, мати 15-річного кермувальника працює у міському відділі поліції. Тож для об`єктивного розслідування аварії у місто направили правоохоронців з обласного управління.

Новини України: в Одеській області син поліцейської збив на мопеді 7-річну дівчинку

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