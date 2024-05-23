15 ударів ракетами С-300: що відомо про масовану атаку РФ на Харків, кількість жертв та поранених

Росіяни знову нещадно б’ють по Харкову. 23 травня у місті пролунало щонайменше 15 гучних вибухів та є прильоти по цивільних об’єктах. На жаль, є поранені, серед них — дитина.

Деталі нової трагедії у Харкові, а також чим бив та куди поцілив ворог? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Жорстока атака на Харків

Вдень 23 травня у Харкові пролунав вибух, а потім ще і ще. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив про щонайменше 10 вибухів і закликав містян не виходити з укриттів. Місцеві ж Телеграм-канали вже публікували, як над кількома локаціями в місті здійнялися стовпи густого диму. Цього разу били по Харкову з землі — росіяни пускали ракети С-300 з Бєлгорода. Ось що при цьому чули харків’яни.

Окупанти знову б’ють по цивільних об’єктах. За словами міського голови Ігоря Терехова, один з ударів прийшовся по комунальному підприємству, інший — по транспортній інфраструктурі міста. Ще один удар — знову по цивільному друкарському підприємству. Пізніше очільник місцевої ОВА Синєгубов уточнив деталі:

У Харкові є загиблі

У Харкові зростає кількість загиблих внаслідок потужного удару по місту 23 травня. Станом на 12:35 відомо про 7 загиблих.

Росіяни гатили з С-300

В ефірі ж “Суспільного” речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко розповів про наслідки російських ударів по Харківському району: Росія завдала близько 15 ударів по місту та району, попередньо, ракетами С-300. Так от у містечку Люботин ракети С-300 влучили в районі залізничного вокзалу. За даними міського голови Люботина, внаслідок двох ударів РФ по місту поранення дістали п'ятеро людей. У них уламкові поранення, стан — середньої тяжкості.

Крім того, близько 10 ранку вдарили росіяни і по Золочеву на Харківщини. Як повідомив очільник місцевої громади Віктор Коваленко Поранення отримали дві жінки: 73-річна жінка зазнала поранень і контузії, 74-річна — зазнала лише контузії та відмовилася від шпиталізації. Пошкоджені 10 будинків, знищені та пошкоджені господарчі споруди та електромережі.

Нещадно били росіяни по Харкову і 22 травня. Внаслідок обстрілу Шевченківського району міста пошкоджені багатоповерхівки, АЗС, кафе, міський транспорт, приватні автомобілі. За попередніми даними, постраждали 12 людей, серед яких 5 жінок, 6 чоловіків, і 16-річний хлопець. Наразі один з постраждалих — водій тролейбусу, перебуває у стабільному стані. Юрію, так звати чоловіка, довелося ампутувати одну ногу, другу — медикам вдалося вберегти.

Команда ТСН.ua вкотре закликає українців перебувати у безпечних місцях під час тривоги. Ваша відповідальність та пильність може врятувати ваше життя та ваших близьких.

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