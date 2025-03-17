150 млн грн для повернення українців з-за кордону: що кажуть влада та експерти

За кордоном може перебувати більше 5 мільйонів українців. Як їх планують повертати додому?

За найближче десятиліття Україна прагне подвоїти ВВП. Про це заявили в Центрі економічного відновлення. Для цього, за оцінками експертів, економіка має зростати щонайменше на 7 відсотків щороку. Однак, для такого стрибка нам бракує людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Катерина Тимченко - багатодітна мама, яка виїхала з української столиці до Європи у гарячі березневі дні 2022 року. Семеро її дітей були поруч, а найстарші двоє - у Бучі, в окупації, вони й наполягли, телефоном, аби мама вивезла молодших.

Катерина Тимченко

Всередині березня 2022 року старшим дітям вдалося евакуюватися, нині вони в безпеці. Катерина каже, якби війна закінчилася, вона одразу повернулася б, без жодного вагання.

"Я одразу казала, що я їду за кордон не на довго, я повернуся 100%, і чим довше я перебуваю тут тим більше це бажання повернення додому є", - каже жінка.

Серед знайомих земляків подібне бажання висловлює близько половини, каже жінка. У Центрі економічних стратегій кажуть - тих хто перетнув кордон після повномасштабного вторгнення і ще не повернувся - майже п'ять з половиною мільйонів. З них 40% - обіцяють вертатися додому щойно завершиться війна, 20% вже влаштували життя і залишаться там.

40% українців готові повернутись з-за кордону

"Існує таке досить велике поле, близько 40% зони, боротьби за уми за боротьбу за українців які за кордоном, бо це дійсно зараз глобальний ринок праці, люди переміщуються вільно, і Україна конкуруватиме за наших українців так само як і Німеччина і Польща і всі інші. Ключ до повернення це створення в Україні класну, розвинену, модернову державу", - каже Кирило Криволап, радник віцепрем’єр-міністра України – міністра національної єдності України

З цією метою у листопаді 2024 року було створено Міністерство національної єдності, воно нині займається створенням спеціальних програм для поверненню українських біженців з-за кордону, створює національні осередків у різних країнах. Кілька днів тому Уряд виділив для цього 150 мільйонів гривень. Мета - повернути мільйони робочих рук, які долучаться до розвитку та відновлення країни. У планах подвоїти ВВП за 10 років. Для чого потрібно аби економіка щорічно зростала мінімум на 7%.

"Готуючись до повоєнного відновлення і плануючи відповідне економічне зростання протягом наступного періоду, ми маємо залучити, повернути українців додому, повернути їх на ринок праці в Україні. І сьогодні, за нашими оцінками, ті темпи економічного зростання, які ми б очікували після війни, передбачають додаткові 4-4,5 млн мільйони працівників, професіоналів, які доєднаються до українського ринку праці. Це забезпечить виконання і досягнення тих показників розвитку, на які ми розраховуємо", - каже Олексій Чернишов, віцепрем’єр-міністр України, міністр національної єдності України.

Олексій Чернишов

Вважається, що найпростіше буде повернути фахівців із будівельної сфери, адже відбудовувати треба чимало міст та об'єктів. Тож водії, зварювальники, муляри, архітектори та електрики повернуться найпершими. Також енергетики та зв'язківці. Але їх всерівно бракуватиме, переконаний президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

Як вихід, можливо доведеться залучати іноземні компанії. Але тоді слід виставити умови, каже Олексій Мірошниченко, щоб вони залучали певний відсоток наших фахівців, донавчаючи їх як обслуговувати потім об'єкти які буде зведено цими компаніями. Також нам слід врахувати старіння населення, за найближчі роки пенсіонерами стануть від півтора до двох мільйонів працівників у різних галузях. А ще нам варто забезпечити можливістю безбар'єрного доступу до робочих місць людей з інвалідністю, які бажають працювати. Та чи не найскладніше залучати достатньо іноземних інвестицій, і перепони загальновідомі.

"Класичні українські проблеми: це стабільний бізнес-клімат, свободу руху капіталу, верховенство права, недореформована правоохоронна система. Все це призвело до того, що інвестиції в Україну не відбувалися", - каже Кирило Криволап.

Над цим вважає фахівець, державі слід працювати не менш активно ніж над поверненням мільйонів робочих рук. Тим більше, що велика частина з них, і так готова повернутися та працювати без жодного запрошення, щойно закінчиться війна.

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Нагадаємо. Кабмін ухвалив рішення про виділення 150 мільйонів гривень на програму сприяння поверненню українських біженців з-за кордону.

Таке рішення розкритикували в Україні. До прикладу, Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, зазначив, що немає жодної конкретики щодо Міністерства єдності і програми щодо повернення людей з-за кордону наразі. При цьому марно витрачаються шалені гроші, які могли спрямувати, до прикладу, на підтримку переселенців.

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